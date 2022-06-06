«دبي المالي العالمي» يعزز مكانة الإمارة بين شركات الخدمات المالية الأميركية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

نجح مركز دبي المالي العالمي، باستقطاب موجة جديدة من الاهتمام إلى إمارة دبي، وجذب شركات الخدمات المالية الأميركية الساعية إلى اغتنام الفرص التي تقدمها المنطقة عبر تأسيس حضورها في المركز.

وبدا هذا الاهتمام الواسع بإمارة دبي جلياً خلال الاجتماع الذي جمع وفداً رفيع المستوى من مركز دبي المالي العالمي بقيادة محافظ المركز، عيسى كاظم، مع متعاملين محتملين وحاليين، فضلاً عن مجموعة من الهيئات والمؤسسات في نيويورك وسان فرانسيسكو.



وجهة مفضلة

وبحث المجتمعون آفاق التعاون المشترك والوفاء بالالتزامات عبر ترسيخ مكانة دبي وجهة مفضلة لمزاولة الأعمال في المنطقة، وتكريس موقع مركز دبي المالي العالمي، حاضنة جذابة للمواهب يعمل بموجب القانون الإنجليزي العام.

واستعرضت الجولة الترويجية دور مركز دبي المالي العالمي في تمكين مستقبل التمويل، ودعم المتعاملين المحتملين في مساعيهم لتأسيس أعمالهم في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من خلال تقديم فرص التمويل وتزويدها بالمواهب والمهارات المطلوبة.



جلسة حوارية

واستضاف مركز دبي المالي العالمي، وبنك ستاندرد تشارترد، ومجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، جلسة حوارية حصرية سلّطت الضوء على دور إمارة دبي كمركز مالي عالمي، وإمكانات مركز دبي المالي العالمي التي تجعله وجهة جذابة لأفضل المواهب والشركات.

وشهدت الجلسة حضور القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، آمنة بن زعل المهيري، التي أكدت العلاقة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بالولايات المتحدة، والتي تشمل 23 مليار دولار من التبادل التجاري سنوياً، ومكانة دولة الإمارات ودبي كمراكز متميزة للنشاط التجاري، علاوة على البنية التحتية العالمية التي يمتلكها مركز دبي المالي العالمي.



الشركات الأميركية

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن الاهتمام والطلب القوي من قبل الشركات الأميركية التي تتطلع إلى تأسيس حضورها ونقل مواهبها إلى دبي، يعزز من عمق أسواق المنطقة، لافتاً إلى أن مكانة دبي كمركز للمواهب والابتكار يجعلها الوجهة المفضلة للشركات الأميركية التي تتطلع إلى تحقيق النمو في المنطقة.

واضاف: «نجح مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسه في عام 2004 بترسيخ مكانته كوجهة مفضلة للشركات الأميركية التي باتت تشكل حالياً 9% من المتعاملين في قطاع الخدمات المالية».

وتابع: «نجحت جولتنا الرسمية الأولى إلى الولايات المتحدة منذ الجائحة باستقطاب اهتمام خاص من شركات إدارة الأصول والثروات وشركات التكنولوجيا المالية، وتشجيعها على الانتقال إلى دبي ومركز دبي المالي العالمي، وسنواصل دعم هذه الشراكات الاستراتيجية لمساعدة المتعاملين الأميركيين في تحقيق أهداف نموهم، بما يسهم بازدهار اقتصادنا ككل».



أصول مالية

وتمتلك بنوك مركز دبي المالي العالمي نحو 200 مليار دولار من الأصول من المركز، في حين يشرف مديرو الأصول فيه على نحو 450 مليار دولار من الأصول المدارة.

ويحتضن المركز 17 من أبرز 20 بنكاً، وخمسة من أفضل 10 مديري أصول، ومجموعة واسعة من أفضل شركات الخدمات القانونية والمحاسبة حول العالم.

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