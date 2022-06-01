اقبال على محطات الوقود قبيل وخلال تطبيق الارتفاعات السعرية الجديدة

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

شهدت محطات لتوزيع الوقود بمختلف أنحاء الدولة في أوقات متأخرة من مساء أمس مظاهر اقبال لافتة من السيارات قبيل تطبيق الارتفاعات السعرية الجديدة التي أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تطبيقها في الأول من شهر يونيو عقب متغيرات أسعار النفط على المستويات العالمية.

ورصدت "الإمارات اليوم" في جولة ميدانية لها على محطات لتوزيع الوقود في ساعات متأخرة من مساء أمس عقب اعلان الأسعار الجديدة للوقود تواجد للسيارات وطوابير امتدت لخارج المحطات في بعض المناطق، فيما كشفت الجولة استمرار الاقبال على المحطات خلال الساعة الأولى من بدء تطبيق الأسعار الجديدة.

وأفاد سائقون بأنهم توجهوا لمحاولة تزويد سياراتهم بالوقود قبيل تطبيق أسعار الزيادات الجديدة، إلا ان الطوابير الطويلة للسيارات اضطرتهم للانتظار حتى بدء تطبيق الأسعار الجديدة.

وأشار السائق، محمد عبد الله، إلى أنه "انتظر لفترة في طوابير السيارات على محطة توزيع الوقود حتى تفاجئ بتطبيق الزيادات السعرية الجديدة عند الساعة الثانية عشرة من صباح الأول من يونيو ما اضطره لإكمال الانتظار حتى يزود سيارته بالوقود".

وأضاف السائق، حسين أحمد، أنه "بعدما وصل لجهاز ضخ الوقود فوجئ ببدء تطبيق الأسعار الجديدة وكان يعتقد بتطبيقها في أوقات متأخرة، كما أن الطوابير الطويلة شغلته عن التفكير بموعد التطبيق".

وأشار السائق، أبوبكر عبد الرحمن، إلى أنه "توجه لأكثر من محطة ولكنه واجه صعوبات في الانتظار بالطوابير ما اضطره للتوجه لمحطة بعيدة لتوزيع والوقود واضطر للانتظار في الطوابير حتى عقب تطبيق الأسعار الجديدة للوقود ولا سيما وان بعض أجهزة الضخ من زيادة الأقبال شهدت نفاذ من الوقود، ما اضطر العاملين لتوجيه السيارات لأجهزة أخرى حتى إعادة ملىء تلك الأجهزة".

وكانت لجنة متابعة أسعار الوقود في الدولة، قد أقرت مساء أمس زيادات جديدة شملت ارتفاعا في أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، اعتباراً من الأول من شهر يونيو المقبل، وبقيمة تراوح بين 48 و49 فلسا لليتر، فيما سجل سعر ليتر الديزل ارتفاعا بقيمة بلغت ستة فلوس مقارنة بأسعار شهر مايو.

وسجل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتبارا من بداية شهر يونيو ارتفاعا من مبلغ 3.66 درهم سابقا، ليصل إلى 4.15 درهم، بزيادة بلغت 49 فلسا، فيما سجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» ارتفاعا من سعر 3.55 درهم، ليصل إلى 4.03 درهم بزيادة 48 فلسا.

وحقق سعر لتر الديزل ارتفاعا من مبلغ 4.08 درهم لليتر سابقا، ليصل إلى 4.14 درهم بارتفاع بلغ ستة فلوس.

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