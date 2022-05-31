"جافزا" و"دبي التجارية" تستعرضان قدراتهما خلال "سيملس 2022"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرضت كل من المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، المركز اللوجستي والتجاري الرائد في دبي، ودبي التجارية، المنصة الأولى لتيسير التجارة في دبي، التابعتان لـ "دي بي ورلد"، قدراتهما النوعية في مجال التجارة الإلكترونية خلال مشاركتهما في فعاليات معرض الشرق الأوسط للمدفوعات السلسة "سيملس 2022"، المُنعقد بمركز دبي التجاري العالمي.

وتقدّم المؤسستان بيئة عمل مثالية لتمكين شركات التجارة الإلكترونية التي تتخذ من دبي مركزًا لأعمالها، من الازدهار والنمو في منطقة الشرق الأوسط، بدءًا من مرحلة التصميم وصولًا إلى التوزيع.

وشهدت جافزا خلال السنوات الماضية نموًا مضطردًا لتجمّع الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، ويعود الفضل في ذلك إلى البنية التحتية القوية لدبي التجارية، ويشمل ذلك مرحلة الميل الأخير من عمليات التسليم اللوجستي.

وتمنح الحلول التقنية المتقدمة التي تقدمها "دبي التجارية" لشركات التجارة الإلكترونية ميزة تنافسية تضعها في موقع متقدم عن الشركات الأخرى العاملة في السوق.

وتتيح البنية التحتية للبيانات في جافزا، واستخدام الأدوات التقنية الحديثة، فرصًا لا محدودة من التطوّر والازدهار لأكثر من 1,700 شركة عاملة في مجال التجارة الإلكترونية، مما يساعدها على المحافظة على مكانتها في الصدارة ..كما يسهم استخدام إنترنت الأشياء، وتبني الأنظمة الرقمية، ومنصات الأتمتة والتجارة المتكاملة، في تبسيط العمليات اللوجستية لشركات التجارة الإلكترونية من خلال الكفاءة العالية للبحث عن البيانات واسترجاعها.

وتوفر دبي التجارية وصولاً سلسًا على مدار الساعة إلى أكثر من 700 خدمة تجارية ولوجستية عبر الإنترنت، ما يتيح لمتعامليها تنفيذ عملياتها التجارية بسهولة ويُسر ..وتقوم المنصة بدمج جميع خدمات الشركات التجارية في منصة رقمية واحدة ..ومن أبرز تلك الخدمات طلب التخليص الجمركي الإلكتروني، والتصاريح الإلكترونية، والتخليص الإلكتروني للميناء، والمدفوعات الإلكترونية، وترخيص الشركات، وتنفيذ الإجراءات الإدارية للمنطقة الحرة.

وتتيح بوابة "دبي التجارية" لجافزا إمكانية التعاون مع أهم الشركاء الحكوميين وجهات القطاع الخاص لتبني الحلول الرقمية المتميزة ..وتعد الشراكة مع جمارك دبي، وغرفة تجارة دبي، لتقديم المعاملات اللاورقية للتجارة عبر الحدود مثالًا لهذا التعاون، بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية.

كما توفر جافزا للشركات التجارية منطقة جمركية واحدة مرتبطة بمطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، حيث إن موقعها الاستراتيجي يخلق بيئة مثالية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود ..ويمكن للشركات العاملة في جافزا تحسين خدمات تجميع وتلبية طلبات المتعاملين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التمتع بشبكة ربط لا مثيل لها، وكفاءة نوعية في مجال الخدمات اللوجستية.

وتستكمل منتجات التجارة الإلكترونية التي تقدمها "دي بي ورلد" نمو أعمال الشركات التجارية، وتعد منصة DUBUY.com من أهم الحلول التقنية التي تبنتّها جافزا لمساعدة شركائها على مواجهة تحديات التجارة الإلكترونية، كونها منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية الخاصة بقطاع البيع بالجملة، لتكون بوابة رئيسة للتجارة العالمية.

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