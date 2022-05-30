«بوسطن ساينتفك» توسّع حضورها في مجمع دبي للعلوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «بوسطن ساينتفك»، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، عن افتتاح مكاتبها الجديدة بمجمع دبي للعلوم، المجمّع الرائد المتخصص في صناعات العلوم الطبية والرعاية الصحية، والتابع لمجموعة تيكوم، حيث تهدف هذه التوسعة إلى تلبية الاحتياجات المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط.

وسيكون المقر الجديد الثالث في الشرق الأوسط، إضافة إلى مكاتبها السبعة المنتشرة عبر منطقة أوروبا وآسيا وجنوب شرق أوروبا وإفريقيا، وتغطي 97 دولة مع أكثر من 500 موظف. وبتوسعها في دولة الإمارات، تهدف شركة «بوسطن ساينتفك»، التي تضع احتياجات المرضى ودعمهم في صميم عملها، إلى تلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على الأجهزة الطبية في المنطقة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 21.8 مليار دولار أميركي في عام 2027، وفقاً لـ«Business Market Insights».

وقال مدير عام مجمع دبي للعلوم، مروان عبدالعزيز جناحي: «تمضي دبي بخطوات ثابتة لتصبح وجهة رعاية صحية عالمية رائدة تتميز ببنيتها التحتية المتطورة والدعم الحكومي، وتسهم العلامات التجارية، مثل بوسطن ساينتفك، بدور أساسي في قيادة الأبحاث والاستثمارات والرؤى العلمية».

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «بوسطن ساينتفك»، إريك ثيبوت: «نهدف في (بوسطن ساينتفك) إلى تغيير حياة المرضى على مستوى العالم من خلال الحلول الطبية المبتكرة. ومن هنا تبرز أهمية الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونطاق تأثيرها الواسع. إن تعزيز وجودنا في المنطقة سيمكن فرقنا من العمل بكفاءة أكبر وزيادة الوعي بحلولنا المبتكرة لمجموعة واسعة من مجالات العلاج».

من جانبه، قال المدير الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، طارق الرحباني: «تحظى أسواق النمو الناشئة بأولوية كبيرة ضمن استراتيجية شركة بوسطن ساينتفك»، وأضاف: «لاشكّ أن هذا الجزء من العالم يتمتع بإمكانات نمو هائلة، وهناك ملايين المرضى الذين يحتاجون علاجاتنا المبتكرة. تذكرنا مهمتنا بأننا شركة مكرسة لتحويل حياة المرضى من خلال الحلول الطبية المبتكرة، التي تعمل على تحسين صحتهم في جميع أنحاء العالم. وتساعدنا جهودنا التوسعية في المنطقة، بما في ذلك المكتب الجديد في دبي على تحقيق هذه المهمة. يمكننا أن نفخر بأننا نعمل في هذا القطاع الحيوي، ونسهم في الارتقاء بحياة المرضى نحو الأفضل».

المقر الجديد لـ «بوسطن ساينتفك» سيكون الثالث في المنطقة. À من المصدر

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