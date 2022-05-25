70 مليون درهم كلفة الفرع الرابع من «أسواق عجمان التعاونية»

المصدر: عجمان - وام

اطلع صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على المخططات النهائية لمشروع مبنى الفرع الرابع لـ«جمعية أسواق عجمان التعاونية» في عجمان، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 70 مليون درهم، والمتوقع إنجازه في 18 شهراً، ابتداء من سبتمبر المقبل.

واستمع صاحب السموّ حاكم عجمان، في مبنى الديوان، إلى شرح واف من خلال العرض الذي قدمه رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، حول موقع المشروع الذي يقع في منطقة «الحميدية»، التي تشهد تطوراً ونمواً سريعاً من الناحية العمرانية والسكانية والمشاريع التجارية، مُبيناً أهداف المشروع، وفترة التنفيذ، ونبذة عن تجهيزاته التي ستضم هايبر ماركت، ومحال تجارية ومطاعم، وخدمات أخرى لأهالي مدينة عجمان المقيمين والزائرين.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، إن المشروع سيكون واحداً من أهم مشروعات الجمعية وأكبرها حجماً، وسيوفر للمتسوقين المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية، وبجودة عالية ضمن بيئة تسوقية حديثة.

وأوضح أن مساحة مباني المشروع تبلغ 20 ألف متر مربع، ويحتوي على مبنى مخصص لهايبر ماركت جمعية أسواق عجمان التعاونية، بمساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع، و18 محلاً تجارياً داخلياً، و15 محلاً تجارياً خارجياً، وأقسام لبيع الخضراوات والفواكه والمخبوزات، والحلويات، واللحوم والدواجن، والأسماك الطازجة والأجبان.

كما تم توفير مساحة خارجية بتصميم مميز، تحتوي على 22 مطعماً وكافيه بمساحات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع هذه النوعية من المشروعات، فيما تم تخصيص 300 موقف لمركبات المتسوقين.

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