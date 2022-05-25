«العربية أبوظبي» إلى باكو اعتباراً من 28 يونيو المقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكلفة مقرها أبوظبي، عن تسيير رحلات مباشرة انطلاقاً من العاصمة أبوظبي إلى مدينة باكو في أذربيجان، ابتداء من 28 يونيو 2022.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمتعاملين حجز رحلاتهم المباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة المتعاملين، أو عبر وكلاء السفر، لافتة إلى أنها تسيّر حالياً رحلاتها إلى 24 وجهة منذ إطلاق عملياتها من مطار أبوظبي الدولي في يوليو 2020.

ووفقاً لجدول الرحلات، تغادر الرحلة (3L730) مدينة أبوظبي في الساعة 14:30 ظهراً، لتصل إلى مدينة باكو في الساعة 17:35 مساء بالتوقيت المحلي للمدينة، فيما تغادر الرحلة رقم (3L731) مدينة باكو الأذرية الساعة 18:35 مساء، لتصل إلى مدينة أبوظبي في تمام الساعة 21:35 مساء بالتوقيت المحلي، باستخدام طائرات «إيرباص A320».

يشار إلى أن مدينة «باكو» تقع على ساحل بحر قزوين، وهي العاصمة والمركز المالي والتجاري لأذربيجان. وتشتهر بمدينتها القديمة المُسوّرة منذ العصور الوسطى، والأماكن السياحية الحديثة، حيث تجمع باكو بين المعالم القديمة والحديثة، ما يوفر للمسافرين تجربة مميزة وفريدة من نوعها.

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