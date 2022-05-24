في «شارع الأحلام».. بيع فيلا فاخرة في «دبي هيلز» بـ128 مليون درهم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» عن إبرامها صفقة بقيمة 128 مليون درهم لفيلا خاصة في «شارع الأحلام» بـ«دبي هيلز غروف»، ما جعلها الأعلى قيمة حتى الآن خلال العام الجاري.

وأفادت الشركة التي تركز على مبيعات وتأجير العقارات السكنية والتجارية الفاخرة، وإدارة العقارات الفاخرة، والاستثمارات المؤسسية، في بيان، بأن الفيلا الفاخرة الجديدة تمتد على قطعة أرض مساحتها 42 ألفاً و518 قدماً مربعة، بمساحة مبنية تبلغ 34 ألفاً و113 قدماً مربعة، وتتضمن سبع غرف نوم، وصالة للرياضة، ومنتجعاً صحياً، وسينما، ومسبحاً وتراساً خارجياً، إضافة إلى ملعب غولف وبحيرات، كما تمتاز بتصميمها الحديث والكلاسيكي وبإطلالات على وسط المدينة.



ووفقاً للشركة، يتضمن «شارع الأحلام» المغلق في «مجمع دبي هيلز غروف» بمنطقة «دبي هيلز» 26 فيلا، وتقدر قيمة الفيلا فيه حالياً بنحو 100 مليون درهم.

ولفتت الشركة إلى أنها باعت فيلا تسمى «شجرة الحياة» في «دبي هيلز» خلال العام الماضي مقابل 103 ملايين دراهم.



وأوضحت «شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» أنها أبرمت صفقة البيع بالنيابة عن البائع والمشتري، حيث مثل كبير مستشاري العقارات العالمية في الشركة، رينيت شاه، المشتري.

وقال شاه: «كان المشتري يبحث عن فيلا جديدة مفروشة بالكامل للانتقال إليها على الفور، وقد وجد في هذه الفيلا التي تتميز بتشطيباتها النهائية الفاخرة وتفاصيلها الدقيقة من حيث التأثيث والتصميم الحديث عالي الجودة مع المظهر الكلاسيكي، طلبه وتفضيلاته».

وأضاف: «أسهمت المناظر المطلة على ملعب الغولف ووسائل الراحة، والخصوصية، والطابع الترحيبي، والألوان المحايدة والمميزة، بجذب المشتري وحثه على شراء العقار على الفور».

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