17.8 مليون مسافر عبر «دبي الدولي» خلال 4 أشهر من 2022

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وصل إلى 17 مليوناً و881 ألفاً و412 مسافراً، مقابل سبعة ملايين و617 ألفاً و173 مسافراً خلال الفترة ذاتها من العام 2021، بنسبة نمو جاوزت 134.7%.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، سجل مطار دبي الدولي أكثر من 4.75 ملايين مسافر خلال أبريل الماضي، ثاني أعلى عدد تم تسجيله منذ جائحة «كوفيد-19»، مقابل نحو 1.87 مليون في الشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت نحو 154%.

وجاوز عدد المسافرين نحو 5.28 ملايين مسافر خلال مارس 2022، وأكثر من أربعة ملايين خلال فبراير، وما يزيد على 3.7 ملايين في يناير من العام الجاري.

وسجل مطار دبي الدولي ارتفاعاً قوياً في عدد المسافرين، حيث استقبل المطار نحو 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر قوي على استعادة حركة الركاب والزخم الكبير في أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، مسجلاً حركة مسافرين قوية للربع الثاني على التوالي الذي تجاوزت فيه حركة الركاب في مطار دبي الدولي مؤشر الـ10 ملايين مسافر.

يشار إلى أن مطار دبي الدولي حافظ على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم للسنة الثامنة على التوالي، إذ استقبل 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021.

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