دبي وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تواصل دبي تأكيد مكانتها كواحدة من أكثر مدن العالم انفتاحاً وترحيباً بالزوار من مختلف أنحاء العالم، في الوقت الذي تسعى فيه مدن عالمية كبرى للتغلب على تبعات الأزمة التي ألمت بالعام منذ مطلع العام 2020، إذ كان لدبي السبق في فتح أجوائها أمام حركة الطيران العالمية في السابع من يوليو من العام ذاته، بفضل تحركها بالغ السرعة واستراتيجية العمل متكاملة الأركان التي مكنت العودة إلى معدلات الأداء القوية ذاتها في عام 2019، لكل قطاعاتها الحيوية، من أهمها قطاع السياحة والسفر الذي يشهد اليوم تحقيق أرقام قياسية جديدة بفضل جملة من الأنشطة والفعاليات العالمية التي أسهمت في جذب أعداد متنامية من الزوار من شرق العالم وغربه.

وخلال عام 2021، نجحت دبي، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، في استقطاب 120 فعالية أعمال عالمية، سواء للعام ذاته، أو للأعوام التالية، وقد حضر ما تم تنظيمه من تلك الفعاليات خلال عام 2021 نحو 70 ألفاً من المسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار، والخبراء، ما يؤكد مكانة دبي باعتبارها وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية لرسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية وتعزيز دور الابتكار في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وحافظ مطار دبي الدولي على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً في العالم للسنة الثامنة على التوالي، حيث استقبل 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021 لتتجاوز حركة الركاب السنوية التوقعات الأولية لعدد المسافرين، بزيادة نسبية تقدر بنصف مليون مسافر نتيجة لزيادة حركة الطيران خلال الربع الأخير من العام، فيما تشير التوقعات الأولية إلى أن حركة الركاب السنوية في مطار دبي الدولي من المنتظر أن تصل إلى 55.1 مليون مسافر بنهاية عام 2022.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للخطوات النوعية التي اتخذتها دبي وقطاع الطيران فيها، والتي سرعت من معدلات التعافي ومهدت لاستضافة النسخة الأكبر والأضخم من معرض دبي للطيران، ليشكل بذلك أول حدث عالمي ومعرض جوي رئيس يتم إقامته منذ بداية الجائحة العالمية، إضافة إلى عودة الطاقة التشغيلية في مطار دبي الدولي بنسبة 100% مع إعادة فتح «الكونكورس D»، و«الكونكورس A» في مبنى الركاب رقم 1، فضلاً عن ترحيب المطار بانضمام شركات طيران جديدة من شأنها ربط دبي بوجهات عديدة حول العالم.

أداء قوي

واختتمت أخيراً في دبي النسخة التاسعة والعشرون من معرض «سوق السفر العربي» والتي استقطبت على مدار أربعة أيام من الانعقاد في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 23 ألف زائر، حيث اجتمع قادة الصناعة في المنطقة والعالم، لرسم ملامح مستقبل السفر والسياحة الدولية، وشهد المعرض مشاركة 1500 جهة عارضة من 150 دولة، بمعدل نمو يزيد على 100% على أساس سنوي، ما يدلل على المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي كمركز ثقل نوعي في مجال السياحة العالمية، ونقطة انطلاق قوية للقطاع من خلال التقاء القائمين عليه لرصد المزيد من فرص النمو خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد الأداء السياحي للإمارة، استقبلت دبي 3.97 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم، خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2022، محققةً زيادة تجاوزت 214% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 والتي سجلت فيه 1.27 مليون زائر، ما يؤكد مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للزوار الدوليين، وذلك بعد أن نجحت في زيادة ثقة المسافرين بها، كوجهة آمنة من خلال تطبيقها الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها.

الإشغال الفندقي

وحلّت دبي في المركز الأول على قائمة أفضل وجهات العالم للمسافرين لعام 2022، وفقاً لموقع «تريب أدفايزر»، ووصلت نسبة متوسط الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 82%، متجاوزةً نظيرتها في وجهات كبرى على خارطة السياحة العالمية، وخلال شهر مارس 2022، استقبلت دبي 1.78 مليون زائر دولي، بزيادة 11% مقارنة بـ1.61 مليون زائر في مارس 2019.

وحققت فنادق دبي نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من 2022 مع وصول معدل السعر اليومي للغرفة إلى (649 درهماً)، ومدة إقامة النزلاء (4.3 ليالٍ)، وعدد الليالي المحجوزة «مبيت» (10.22 ملايين ليلة)، مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة ذاتها من عام 2019، وهي 498 درهماً لمعدل السعر اليومي للغرفة، و3.5 ليالٍ لطول مدة إقامة النزلاء، و8.63 ملايين بالنسبة لعدد الليالي المحجوزة.

وأسهمت عوامل مثل استمرار الاستثمار المحلي والدولي في القطاع في زيادة عدد الغرف الفندقية، مع تسجيل زيادة بواقع 8% في عدد المنشآت الفندقية، و10% في أعداد الغرف مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. وبات بإمكان ضيوف دبي الاختيار من بين ما مجموعه 769 منشأة فندقية، و140.19 ألف غرفة فندقية، مقارنة بـ716 منشأة فندقية، و117.43 ألف غرفة خلال الربع الأول لعام 2019، قبل بدء جائحة «كوفيد-19».

الدورة الأكبر

وتصدّر معرض «إكسبو 2020 دبي»، المشهد السياحي في دبي مع انطلاق أعماله في الأول من أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022، ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ المعرض العالمي العريق الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1851 وهي الأولى التي يتاح لكل دولة مشاركة أن يكون لها جناحها الخاص، بمشاركة 192 دولة، حيث استقطب الحدث على مدار 182 يوماً 24 مليوناً و102 ألف و967 زيارة.

وتحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، كان الحدث العالمي مع أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، أول حدث بهذا الحجم الضخم يتم تنظيمه على مستوى العالم، منذ بداية الجائحة، فيما مثّل فرصة نموذجية لتمكين دول العالم المشاركة من اكتشاف فرص جديدة للانطلاق نحو المستقبل وإبرام شراكات وصفقات تمكن العالم من استعادة أنشطته الاقتصادية لعافيتها، فضلاً عن الأثر الكبير للحدث كأهم محفل للتبادل الثقافي والمعرفي على مستوى العالم، حيث تبارت الدول العارضة في الترويج لما تملكه من فرص استثمارية وقدرات اقتصادية، فضلاً عما تتمتع به من موروث ثقافي ومخزون معرفي بالغ التنوع.

فعاليات رياضية عالمية

في إطار المكانة المتميزة التي تحظى بها دبي في عالم الرياضة، وقدرتها على استضافة وتنظيم أكبر البطولات العالمية وأقوى المنافسات الدولية، استضافت دبي، العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، من أبرزها نهائيات بطولة كأس العالم للكريكت لعام 2021، في نسختها السابعة بمشاركة 16 منتخباً من مختلف قارات العالم.

وتحتشد أجندة دبي الرياضية على مدار العام بالعديد من البطولات العالمية التي يترقبها عشاق الرياضة حول العالم، والتي تسهم في زيادة أعداد الزوار الدوليين: «كأس دبي العالمي»، والذي يعد من أغلى سباقات الخيل حول العالم وتصل جائزة شوطه الرئيسي إلى 12 مليون دولار، فيما يستقطب الحدث أقوى الخيول وأهم المُلَّاك وأمهر الفرسان والمدربين من مختلف أنحاء العالم.

ومن بين البطولات الكبرى التي تستضيفها دبي «بطولة دبي ديزرت كلاسيك» والتي تستقطب أكبر نجوم رياضة الغولف من حول العالم، و«بطولة سوق دبي الحرة للتنس» التي فاز الروسي أندريه روبليف المصنف الثاني على البطولة والسابع عالمياً بكأس دورتها الثلاثين التي عقدت في شهر فبراير الماضي.

القمة العالمية للحكومات

شكلت القمة العالمية للحكومات، مع انعقادها برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نهاية شهر مارس 2022، أكبر تجمع حكومي على مستوى العالم منذ بداية الجائحة مطلع العام 2020، حيث استقطبت القمة أكثر من 30 منظمة دولية و4000 شخصية من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ونخبة الخبراء ومستشرفي المستقبل، ورواد الأعمال وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات وتصميم المسارات وابتكار الحلول التي تخدم الإنسانية.

القرية العالمية

تعد «القرية العالمية» أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، وتتفرد بمكانتها كوجهة عائلية أولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، تمثل أحد أهم الأنشطة السنوية التي تؤكد مكانة دبي كقبلة سياحية رئيسة في المنطقة، بما تضمه من تنوع كبير كمحفل يجمع بين التفاعل الثقافي والمتعة لكل أفراد العائلة، واختتمت القرية في السابع من مايو الجاري موسمها السادس والعشرين الذي كان انطلق في 26 أكتوبر الماضي، محققة رقماً قياسياً في أعداد الزوار بلغ 7.8 ملايين ضيف.

عاصمة فنون الطهي

تشغل دبي مكانة متقدمة عالمياً كإحدى الجهات المتميزة في مجال «سياحة الطعام»، حيث فازت بالمركز الأول عن فئة «محبي المدن» و الرابع عن فئة «محبي الطعام» ضمن جوائز اختيار المسافرين من «تريب أدفايزر» لعام 2022، في إنجاز يعكس مدى جاذبية دبي في هذا المجال، إذ استطاعت أن تعزز من مكانتها كعاصمة عالمية لفنون الطهي، لاسيما مع الإعلان عن انضمامها إلى عائلة دليل «ميشلان»، والإعلان عن وصول علامة «غولت آند ميلاو» الرائدة والمختصة في تجارب الطعام الفاخرة إلى المدينة.

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