مبيعات عقارات دبي تسجل في أبريل أفضل أداء منذ 13 عاماً

المصدر: الإمارات اليوم ■ دبي

حافظ شهر أبريل 2022، على بصمته بفضل التأثيرات الإيجابية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، من خلال تسجيل 6983 صفقة مبيعات عقارية بقيمة 18.20 مليار درهم، وهو أعلى رقم على الإطلاق لشهر أبريل منذ عام 2009، (13 عاماً)، وذلك بحسب تقرير لـ«بروبرتي فايندر».

وفي الشهر ذاته، سجلت معاملات البيع من السوق الثانوية 60% من المجموع الإجمالي، في حين شكلت السوق الثانوية 4212 صفقة بقيمة ناهزت 12.86 مليار درهم، بينما تعامل «البيع على الخريطة» مع 2771 عقاراً بقيمة إجمالية قدرها 5.33 مليارات درهم.

وعند مقارنة الأداء العام لأبريل 2022، بنظيره في عام 2021، أظهرت البيانات أن أبريل 2022 شهد زيادة في المعاملات بنسبة 45.48%، مع زيادة في القيمة بنسبة 66.62%.

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