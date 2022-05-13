ألمانيا تتوقع ارتفاع التدفق السياحي من الإمارات صيفاً

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

توقع القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية، هولجر ماهنكه، ارتفاع وتيرة التدفق السياحي من الإمارات وأسواق المنطقة، خلال موسم الصيف الجاري مقارنة بمستويات العام الماضي، مشيراً إلى أنه «مع إعادة فتح الأسواق أمام حركة السياحة الدولية وإجراءات التطعيم المعتمدة، نتوقع موسماً نشطاً للسياحة في ألمانيا، التي فتحت أبوابها مجدداً في منتصف يونيو العام الماضي».

وأشار ماهنكه، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات سوق السفر العربي 2022، إلى افتتاح مختلف المرافق السياحية، بما في ذلك الفنادق والمطاعم التي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، موضحاً أن «السفر بات ممكناً ونحن في وضع مختلف تماماً عما كنا عليه في العام الماضي، وهذه هي الأخبار السارة»، لافتاً إلى أنه «بالنظر إلى أرقام الإصابات فهي لاتزال مرتفعة، إلا أن متحور (أوميكرون) لم يكن بهذه الخطورة، كما توقعنا في البداية».

وأكد على أهمية أسواق الشرق الأوسط والسوق الإماراتية بالنسبة لألمانيا، مشيراً إلى مستويات الإنفاق العالية للزوار من هذه الأسواق، إلى جانب العديد من الأشخاص الذين يمتلكون عقارات في ميونيخ وأماكن أخرى.

وذكر ماهنكه، أن العلاقات بين ألمانيا والإمارات ممتازة، ونحن على وشك الاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في مايو الجاري، إذ يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وألمانيا إلى عام 1972، مشيراً إلى أن الدولتين تعملان على مواصلة تطوير العلاقات على مدار الخمسين عاماً المقبلة في إطار العمل على تنفيذ رؤية 2071.

وأضاف: «نتطلع إلى العمل في العديد من القطاعات المهمة والحيوية بما في ذلك الصناعات الرئيسة، إلى تغير المناخ وقطاع الهيدروجين، أرى الكثير من التعاون خلال الفترة القريبة المقبلة للوصول إلى عالم ومستقبل خالٍ من الانبعاثات، فيما تستعد الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) والتي ستقام في عام 2023».

وأضاف أن وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألماني، زار جناح ألمانيا المشارك في «إكسبو 2020 دبي»، وعقد اجتماعات عدة لأننا بحاجة إلى إثبات توسيع علاقتنا في هذا المجال على وجه الخصوص.

وبين أن «حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والإمارات واصل النمو خلال السنوات الماضية ووصل إلى مستويات نحو سبعة مليارات يورو، لذا فإن الإمارات هي إلى حد بعيد أكبر سوق لألمانيا، لكن هذه ليست رؤيتنا للمستقبل إذا ما نظرنا إلى التبادل التجاري فقط، فما نود القيام به هو التعاون مع دولة الإمارات من أجل تطوير المزيد من الصناعات التي تعتبر مهمة للمستقبل مثل مستقبل الطاقة، وقطاع الرعاية الصحية وغيره».

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