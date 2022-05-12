طيران الإمارات وجافزا يحفزان الشركات الجديدة والقائمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت طيران الإمارات والمنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) مذكرة تفاهم لاستكشاف التعاون المشترك والمبادرات الهادفة إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى دبي من خلال دعم الأعمال التجارية الجديدة والقائمة المسجلة أو المرخصة في المنطقة الحرة.

وسوف يستكشف الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، فرصاً لتقديم حوافز متعلقة بالسفر للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة والشركات الأكبر، بما في ذلك التسجيل في برنامج "بيزنس ريواردز طيران الإمارات" الخاص بمكافأة ولاء الشركات.

ووقع مذكرة التفاهم دينا الهريس، نائب رئيس للمنتجات التجارية في طيران الإمارات، وابتسام أحمد الكعبي، رئيس المبيعات في جافزا، وذلك بحضور عادل الغيث، نائب رئيس أول لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في طيران الإمارات، وأحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في مُجَمّعات الأعمال والمناطق الحرة لـ"دي بي ورلد" الإمارات.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "يسعدنا المشاركة مع جافزا في دعم جهود دبي لترسيخ مكانتها القيادية كإحدى الوجهات الاستثمارية المفضلة في العالم. ولا تزال بيئة الأعمال النشطة في دبي تكتسب الزخم في جذب الشركات الجديدة والشركات الأجنبية والشركات الناشئة ورواد الأعمال الموهوبين عبر مجموعة واسعة من الصناعات. وقد دأبت طيران الإمارات على دعم مبادرات عديدة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة في الدولة، ومن شأن اتفاقيتنا اليوم مع جافزا أن تعزز التزامنا بالمساعدة في تحفيز النشاط الاقتصادي المتنوع في دبي من خلال تزويد الشركات بمجموعة من حوافز السفر التنافسية التي تتيح لها توسيع نطاق أعمالها على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

من جانبه، قال أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في مُجَمّعات الأعمال والمناطق الحرة لـ"دي بي ورلد" الإمارات: "تواصل دبي تعزيز سمعتها كبيئة حاضنة عالمية للأعمال، وجاذبة لأصحاب المشاريع والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل الدعم الاستراتيجي من الحكومة والقطاع الخاص، ما أدى إلى ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة. وتشكل هذه الأنشطة اليوم نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة، وتوظف 42% من القوة العاملة وتصل مساهمتها الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 40%. وتركز شراكتنا مع طيران الإمارات على تعزيز النمو من خلال عروض السفر الجديدة لجذب المستثمرين العالميين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يمكنهم الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة هنا. ونحن ملتزمون بدورنا كمحرك اقتصادي لدبي، بناءً على مساهمتنا بنسبة 33.4% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة".

ولطيران الإمارات سجل حافل في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال شراء المنتجات والخدمات في مجموعة من الصناعات، التي استفادت بفضل هذا الدعم في عرض منتجاتها لجمهور السفر العالمي. كما تدعم الناقلة دبي ومجتمع الأعمال والنظام البيئي للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل برنامجي حاضنة انطلاق Intelak وAviationX-lab ، اللتين تركزان على الحلول المستقبلية للسفر والطيران.

وهناك حالياً أكثر من 20 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة في برنامج "بيزنس ريواردز طيران الإمارات" لمكافأة ولاء الشركات. وتقدم طيران الإمارات لأعضاء البرنامج مجموعة من المزايا، بما في ذلك التسجيل الميسّر وكسب واستبدال النقاط بسهولة، بالإضافة إلى مرونة أكبر في الاحتفاظ بالنقاط واستخدامها وفرص الترقية.

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