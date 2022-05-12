طيران الإمارات تؤكد التزامها نحو موريشيوس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت طيران الإمارات مجدداً شراكتها مع موريشيوس من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة موريشيوس للترويج السياحي MTBA. وتبني الاتفاقية الحالية على الشراكة القائمة بين الجانبين لترويج السياحة في موريشيوس من الأسواق الرئيسة عبر شبكة الخطوط العالمية لطيران الإمارات.

وبحضور سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وقع الاتفاقية أمس، في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2022)، كل من نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي في طيران الإمارات، أحمد خوري، ومدير هيئة موريشيوس للترويج السياحي، آرفيند بوندون .

وقال أحمد خوري: "ترتبط طيران الإمارات بشراكة مثمرة وطويلة الأمد مع موريشيوس، وتجديد وتأكيد هذه الشراكة، شهادة على التزامنا بتعزيز الحركة السياحية وتمكين المبادرات المشتركة لتحقيق التعافي، خصوصاً مع إعادة فتح الحدود الدولية وتخفيف قيود السفر. وسوف نسيّر رحلة يومية ثانية اعتباراً من 23 يونيو المقبل لتسهيل السفر صيفاً من الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط إلى موريشيوس".

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير السياحة في موريشيوس، لويس ستيفين أوبيغادو: "يسعدنا تجديد مذكرة التفاهم مع طيران الإمارات بينما نواصل شراكتنا القوية التي طورناها على مدى نحو 20 عاماً. السياحة في بلادنا تتعافى سريعاً، وبعض الأسواق تعمل أفضل مما كانت عليه قبل الجائحة. لذلك نرحب باعتزام طيران الإمارات زيادة السعة واتفاقية الشراكة الجديدة لأنها ستعزز وصول السياح من جميع أنحاء العالم".

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تنفيذ أنشطة تسويقية مشتركة، كحضور العروض والمعارض التجارية السياحية، والعروض السياحية الجوالة، والعروض المخصصة لتقديم المنتجات وورش العمل، إلى جانب أنشطة أخرى لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتعود علاقة طيران الإمارات مع موريشيوس إلى عام 2002 عندما أطلقت أول خدمة لها إلى هناك بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً. ويصادف هذا العام مرور 20 عاماً على إطلاق الخدمة إلى هذه الوجهة الواقعة في المحيط الهندي.

وتشغل طيران الإمارات حالياً 9 رحلات أسبوعياً إلى موريشيوس، وتلبيةً للطلب المتنامي، ستوسع الناقلة نطاق عملياتها إلى رحلتين يومياً اعتباراً من 23 يونيو 2022. وسوف تعمل الرحلة اليومية الثانية في البداية بطائرات البوينغ 777-300ER، ثم تتحول إلى طائرات الإيرباص A380 اعتباراً من 1 يوليو.

وتواصل طيران الإمارات إعطاء الأولوية القصوى للسفر الآمن من خلال تنفيذ تدابير شاملة على الأرض في جميع نقاط الاتصال وعلى متن الطائرة لتزويد ركابها بأعلى معايير السلامة والنظافة في كل خطوة من الرحلة. يمكن للعملاء المسافرين من دبي أيضاً الاستفادة من أحدث تقنيات عدم التلامس أثناء تنقلهم بسلاسة ويسر عبر مطار دبي الدولي.

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