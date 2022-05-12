خرجت دفعتها الأولى.. «مطارات دبي» تدعو الإماراتيين للعمل في «خدمات الإطفاء»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة مطارات دبي حرصها على تعزيز دور المواطنين الإماراتيين ضمن خط الدفاع الأول لمكافحة الحرائق، من خلال تخريج دفعتها الأولى من البرنامج المخصص لتطوير وتدريب المواطنين في «قسم خدمات الإطفاء» في مطارات دبي، وتأهيلهم لسرعة الاستجابة والتعامل مع أي حالة طوارئ باحترافية وكفاءة عالية.

تمكين المواطنين

وأفادت المؤسسة في بيان، بأن البرنامج يشمل تعيين 23 متدرباً للعمل في مطارات دبي، مع مواصلة جهودها نحو استقطاب مزيد من المواطنين للانضمام إلى فريق مكافحة الحرائق العالمي في المرحلة المقبلة.

ووفقاً لـ«مطارات دبي»، يهدف البرنامج إلى تدريب وتمكين المواطنين الإماراتيين من الاندماج في الحياة العملية، وتعزيز قدراتهم وكفاءتهم المهنية في مجال قطاع الطيران، خصوصاً في قسم خدمات الإطفاء، وذلك بعد انتهاء مرحلتهم الجامعية.

عملية مكثفة

ولفتت إلى أن الخريجين الجدد خضعوا لعملية تعليمية مكثفة استمرت 14 أسبوعاً، وشملت دورات تدريبية متخصصة باللغة الإنجليزية لمدة ستة أسابيع، بالشراكة مع كليات التقنية العليا.

وشمل البرنامج أيضاً التدريب الأساسي في مكافحة الحرائق مع «IFTC-Serco» في ساحة مطار آل مكتوم الدولي، بعد تخطيهم تدريبات اللغة بنجاح. وأكدت مؤسسة مطارات دبي أنها تتمتع بواحدة من أكبر إدارات خدمات الإطفاء في المطارات عالمياً، والموجودة في كل من مطار دبي الدولي، ومطار دبي وورلد سنترال، حيث يتم تزويد فريق عمل إدارة الإطفاء بكافة المعدات اللازمة لمكافحة الحرائق، بما يشمل أسطولاً يضم مركبات من طراز «روزنبور» المجهزة بأحدث تقنيات مكافحة الحرائق في الطائرات، وأفضل ضوابط السلامة، ومركبات الخدمة، إضافة إلى وحدات متنقلة متخصصة في السيطرة على الحوادث، وصهريج المياه، فضلاً عن مركبة مزودة بسلالم الإنقاذ في كل مطار.

دعم التوطين

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر: «تأتي هذه المبادرة في إطار دعم جهود التوطين في الدولة، وجهودنا المستمرة نحو تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية، وتنمية مهاراتهم لقيادة المستقبل، حيث يُشكل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تطوير قدرات الخريجين المواطنين، وتعزيز تنافسيتهم من خلال العمل ضمن واحد من أهم مطارات العالم».

ودعت مؤسسة مطارات دبي، الراغبين من مواطني دولة الإمارات، بالانضمام إلى البرنامج التدريبي في قسم خدمات الإطفاء في المؤسسة، التقدم للوظائف الشاغرة من خلال الرابط الإلكتروني: https://careers.dubaiairports.ae/

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