"مبادلة" للاستثمار تسجل خلال 2021 أقوى أداء مالي في تاريخها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن النتائج المالية للمجموعة للعام 2021. وأفادت الشركة في بيان امس، بأن إجمالي الدخل الشامل (العائد للجهة المالكة) ارتفع في عام 2021 إلى 122 مليار درهم، بالمقارنة مع 72 مليار درهم في عام 2020. وبلغت قيمة أصول المجموعة في نهاية العام تريليون و45 مليار درهم بالمقارنة مع 894 مليار درهم خلال عام 2020.

وساهمت مجموعة من العوامل في تحقيق هذا النمو، من بينها نمو العوائد الاستثمارية للشركة، وبيع عدد من الأصول الناضجة، وإبرام شراكات جديدة. وساهم طرح شركة "الياه سات" للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي جمع حوالي 731 مليون درهم، في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمارات والأعمال.

وشهد العام نقلة نوعية في مسيرة شركة "مصدر" التي أنشأتها مبادلة عام 2006، بدخول شركة "أدنوك" وشركة "طاقة" كشركاء جدد بهدف تأسيس مركز عالمي للطاقة النظيفة في أبوظبي، وتعزيز قدرة الشركة من الطاقة المتجددة إلى 50 غيغاوات بحلول عام 2030. وعلى المستوى العالمي، قامت "مبادلة" بإدراج شركة "غلوبل فاوندريز" المملوكة لها بالكامل، للتداول في بورصة ناسداك، في واحد من أكبر عمليات الإدراج التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2021، حيث قدرت قيمتها بنحو 26 مليار دولار.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، خلدون خليفة المبارك: "لقد كانت رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة الشركة، والمتابعة والاشراف الحثيث من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الدافع الأكبر لنا للمضي قدماً في مسيرتنا وتحقيق مثل هذه النتائج المميزة".

وأضاف: "تواصل مبادلة الاستثمار في القطاعات التي تلعب دوراً مهماً في تغيير العالم والتأثير على الاقتصاد العالمي. ومع بدء تعافي الاقتصاد والأسواق العالمية من تداعيات تفشي الجائحة، بادرنا بطرح عدد من شركاتنا الرائدة للاكتتاب العام، وتعزيز علاقاتنا مع شركائنا العالميين للاستثمار في قطاعات ومناطق جغرافية عالية النمو".

وأكد المبارك، أن "عام 2021 كان أقوى عام مالي في تاريخ (مبادلة) ومسيرتها الممتدة لعشرين عاماً. وعلى الرغم من التقلبات وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلا أننا ملتزمون بمهمتنا الرامية لتحقيق عوائد مالية على المدى الطويل، واستكشاف الفرص الاستثمارية حتى في ظل التحديات العديدة المتمثلة في التضخم وتحديات سلاسل الإمداد، والسياسات النقدية الصارمة"

واستثمرت "مبادلة" 125 مليار درهم في قطاعات رئيسة في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم. وشمل ذلك توظيف استثمارات في المملكة المتحدة بقيمة 2.5 مليار درهم في شركة "سيتي فايبر"، أكبر منصة مستقلة لنشر شبكة الألياف الضوئية في المملكة المتحدة. كما وسعت نطاق شراكتها الحالية مع البنك الاستثماري الوطني الفرنسي "بي بي آي فرانس"، بمبلغ قدره 4 مليارات يورو، للاستثمار في تطوير الشركات التي تملك إمكانات نمو مؤكدة، وقطاعات التكنولوجيا عالية النمو في فرنسا.

وتأكيداً على أهمية الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، تم في عام 2021 إطلاق مبادلة للرعاية الصحية، كشبكة رعاية صحية متكاملة توفر للمرضى في أبوظبي والمنطقة أعلى معايير الخدمة والرعاية الصحية، من خلال مرافق رعاية صحية عالمية مثل إمبريال كوليدج لندن وكليفلاند كلينك. كما بدأت مبادلة كابيتال، التي تأسست عام 2011، العمل كشركة قائمة بذاتها متخصصة في إدارة الأصول، تبلغ قيمة أصولها 13.7 مليار دولار أمريكي، منها استثمارات نيابة عن أطراف أخرى.

من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي للمجموعة: "يعكس هذا النمو المستمر الذي حققته مبادلة في عام 2021 متانة الاستراتيجية الاستثمارية للشركة، وتركيزها على الاستثمار طويل الأمد في القطاعات وفئات الأصول والمناطق الجغرافية التي تساهم بشكل إيجابي في تحقيق التقدم العالمي. ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، عملنا على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق العالمية، وذلك ببيع عدد من الأصول الناضجة، والتركيز بشكل أكبر على الاستثمار في قطاعات الأعمال التي تحمل إمكانات نمو واعدة. وقد أصبحت مبادلة، في نهاية عام 2021، أكثر تنوعاً ومرونة، وأفضل استعداداً لمواجهة التقلبات الاقتصادية التي قد تحدث في المستقبل".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news