محمد بن راشد: تفعيل مسارات نمو جديدة لقطاع السياحة والسفر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات حريصة على أن يكون لها إسهامها الإيجابي المؤثر على الصعيد العالمي، وضمن مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادي منها، فيما تواصل دبي تعزيز مكانتها، كمنصة انطلاق مرحلة جديدة من النمو للقطاعات الاقتصادية الرئيسة حول العالم، بما اجتمع لها من خبرات ومقومات تميز ضمن مسيرتها التنموية التي اتسمت بإنجازات نوعية كان لقطاع السياحة والطيران نصيب وافر منها على مدار الـ50 عاماً الماضية.

مسارات جديدة

وقال سموه: «نضافر الجهود مع شركائنا لتفعيل مسارات نمو جديدة لقطاع السياحة والسفر محلياً وإقليمياً ودولياً، انطلاقاً من موقع الإمارات، كحلقة وصل تربط شرق العالم بغربه، نظرتنا للمستقبل نظرة تفاؤل، أساسها وضوح الرؤية والمرونة في مواكبة المتغيرات».

وأضاف سموه: «استضفنا العالم على مدار ستة أشهر في (إكسبو 2020 دبي)، ونظّمنا أكبر دورة في تاريخ الحدث العالمي.. واليوم يجتمع القائمون على قطاع السياحة والسفر العالمي في دبي لرسم خارطة طريق لمستقبل القطاع، وسنواصل تسخير إمكاناتنا وخبراتنا في اكتشاف فرص جديدة تحمل أسباب الخير والنماء لشعبنا والمنطقة والعالم».

زيارة المعرض

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إلى «معرض سوق السفر العربي 2022»، الذي تستمر أعماله في مركز دبي التجاري العالمي حتى الخميس 12 مايو الجاري، بمشاركة 1500 جهة عارضة، وممثلي 158 دولة، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث الأهم من نوعه في المنطقة أكثر من 20 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها.

أهمية الحدث

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على المرور على مختلف المناطق الممثلة من حول العالم في دورة العام الجاري، وهي الـ29 للمعرض، الذي يعد الأبرز والأهم من نوعه في المنطقة، حيث استمع سموه إلى شرح حول أبرز ما يميز هذه الدورة، والتي شهدت زيادة في مساحة العرض تصل إلى نحو 85%، مقارنة بدورة العام الماضي، ما يدلل على أهمية الحدث، وحرص القائمين على قطاع السياحة والسفر في المنطقة والعالم على الاستفادة مما توفره دبي من مقومات الأمان والسلامة للقاء بالحضور المباشر، بحثاً عن فرص وصفقات جديدة تواكب التوجهات الجديدة للقطاع حول العالم، وتدعم فرص تعافيه.

الأجنحة المشاركة

وشملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في المعرض، والتي رافقه فيها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لـ«مجموعة طيران الإمارات»، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، الأجنحة المشاركة ضمن مناطق آسيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية، وإفريقيا، حيث تتبارى مختلف الجهات المعنية بالسفر والسياحة في طرح منتجاتها المبتكرة، وإبراز مقومات الجذب في الوجهات السياحية الرئيسة في تلك المناطق، سعياً لإبرام صفقات جديدة تدعم توجهات النمو، وتفتح المجال أمام شراكات جديدة تنعش أنشطة السياحة والسفر حول العالم، في ضوء التوجه العالمي نحو تخفيف القيود على التنقل عبر الحدود.

«أسبوع السفر العربي»

يشكّل معرض سوق السفر العربي مكوناً رئيساً من «أسبوع السفر العربي»، المُقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى 19 مايو الجاري.

ويشمل المعرض العديد من الفعاليات النقاشية والحوارية المهمة، من أبرزها «قمم الوجهات» التي تسلّط الضوء على أسواق سياحية رئيسة، ومنتدى «أرايفال دبي» لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية، في الوقت الذي يشكل الحدث فرصة نموذجية للتعريف بقدرات قطاعات الطيران، والخدمات الفندقية، والسياحة بمختلف أشكالها، لاسيما الرياضية وسياحة التجزئة، في حين تتضمن دورة العام الجاري مشاركة «رابطة سفر الأعمال العالمية»، التي تقدم من خلال المعرض أحدث محتوى سفر لأغراض العمل والتعليم.

نائب رئيس الدولة:

• «دبي تواصل تعزيز مكانتها، منصة انطلاق مرحلة جديدة من النمو للقطاعات الاقتصادية الرئيسة حول العالم».

• «نظرتنا للمستقبل نظرة تفاؤل، أساسها وضوح الرؤية والمرونة في مواكبة المتغيرات».

• «سنواصل تسخير إمكاناتنا وخبراتنا في اكتشاف فرص جديدة تحمل أسباب الخير والنماء لشعبنا والمنطقة والعالم».

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