"دناتا" تعرض مجموعتها الكاملة من الخدمات في "سوق السفر العربي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعود "دناتا للسفريات"، موفّر خدمات الطيران والسفر العالمي الرائد، بقوة إلى معرض سوق السفر العربي، حيث تشارك لأول مرة هذا العام في أكبر حدث لصناعة السفر في المنطقة من خلال جناح مخصص لجميع عملياتها وأقسامها، التي تشمل السفر وعمليات المطارات والشحن والتموين والتجزئة. وتشهد أعمال وعمليات دناتا تعافياً قوياً نتيجةً للعودة القوية لحركة السفر والطلب في جميع أنحاء العالم بعد الجائحة.

وتضم مجموعة دناتا للسفريات ذات الحضور المعزز، كلأً من "المغامرات العربية" و"يالاغو Yalago" و"بريوهب priohub" و"الميدالية الذهبية Gold Medal"، وتعرض أحدث المنتجات والخدمات، جنباً إلى جنب مع خدمة الاستقبال والمساعدة "مرحبا". ويتواجد في الجناح، الكائن في صالة الشرق الأوسط، ممثلون من مختلف أقسام دناتا للقاء شركاء الصناعة والعملاء.

وقال جون بيفان، نائب رئيس أول مجموعة دناتا للسفريات: "بلغ الطلب على السفر في عام 2022 أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث انفتح العالم أمام حركة السياحة العالمية مرة أخرى، وازدهرت خدماتنا الجوية والسفر. ونشهد هنا في دولة الإمارات نمو حجوزات السفر لقضاء العطلة الصيفية بنسبة 200% تقريباً مقارنة بمستويات 2021، ونتوقع استمرار هذا النمو".

وتشمل العلامات التجارية التي تمثل مجموعة دناتا للسفريات "المغامرات العربية"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الوجهات على مستوى المنطقة، والتي تركز على خطط النمو الطموحة عبر عملياتها في عام 2022، بما في ذلك رحلات السفاري الصحراوية الحائزة جوائز في الإمارات العربية المتحدة والجولات والتجارب وإدارة الرحلات البحرية وخدمات الفعاليات. وستناقش "يالاغو"، إحدى شركات البرامج الترفيهية العالمية الأسرع نمواً خطط النمو مع الموردين والعملاء مع التركيز على عنصر الخدمة التشغيلية والتكنولوجيا القوية وتوسيع مخزونها العالمي. ويهدف "بريوهب"، سوق الجذب السياحي الرقمي بين الشركات، و"الميدالية الذهبية"، أكبر شركة شاملة للسفر في الشرق الأوسط، إلى التواصل مع العملاء والموردين المحليين والدوليين، كجزء من خطط النمو لعام 2022 وما بعده.

وتحت قسم "عمليات المطار"، تعرض العلامة التجارية "مرحبا" التابعة لدناتا وفريقها الميزات الرئيسية لعروض صالات "مرحبا" محلياً وعالمياً. كما ستكشف أيضاً عن مجموعة من خدمات المطار المحسّنة التي تخطط لطرحها في عام 2022، وتشمل كاونتراً جديداً في المبنى 1 بمطار دبي الدولي مخصصاً لتقديم خدمات التأشيرات وخدمات السائق والليموزين والأمتعة وحجوزات الفنادق وتأجير السيارات وغيرها، وتقديم المساعدة والدعم على مدار الساعة.

ويشارك ممثلو دناتا من مختلف الأقسام والعمليات رؤاهم وخبراتهم في عدد من جلسات المؤتمر الذي يعقد خلال الحدث.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا: "تغطي خدماتنا للطيران والسفر جميع جوانب الصناعة، من الإلهام والحجز، إلى خدمات المطار المحسّنة، والتجارب في الوجهة، وغير ذلك. ويسعدنا في إطار استراتيجيتنا لإعادة الاتصال بعالم أفضل أن نرحب بصناعة السفر العالمية في جناحنا بمعرض سوق السفر العربي 2022".

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