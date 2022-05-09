تضاهي درجة الأعمال في ناقلات أخرى.. «السياحية الممتازة».. درجة جديدة فاخرة على «طيران الإمارات»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت «شركة طيران الإمارات»، النقاب عن منتج درجتها السياحية الممتازة الجديدة بالكامل، في الأجواء وعلى الأرض، معلنة فتح هذه المقصورة للبيع، اعتباراً من الأول من يونيو 2022، لتصبح «طيران الإمارات» بذلك، أول ناقلة في المنطقة توفر للمتعاملين معها مقصورة «الدرجة السياحية الممتازة».



مقاعد فاخرة

وأفادت «طيران الإمارات» بأن درجة المقصورة الجديدة تتضمن مقاعد فاخرة، ومساحة أكبر لتمديد الساقين، وخدمة تضاهي درجة الأعمال على العديد من الناقلات الأخرى.

وأكدت الناقلة أن المقصورة الجديدة ستتوافر أمام المسافرين على الرحلات التي تخدمها طائرات «A380» إلى وجهات: لندن، باريس، وسيدني، اعتباراً من الأول من أغسطس، وكرايستشيرش في نيوزيلندا اعتباراً من ديسمبر 2022.



قيمة عالية

وقال رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك: «ستكون درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة متميزة في فئتها، مثلما هو الحال في كل ما نقوم به، مع إيلاء اهتمام دقيق لمختلف جوانب تجربة المتعاملين، في وقت سيحصل فيه المتعاملون الذين يتحولون من الدرجة السياحية على قيمة عالية».

وأضاف: «لقيت مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، منذ قدمناها للمرة الأولى في يناير 2021، استجابة هائلة وطلباً كبيراً، ولدينا حالياً ست طائرات (A380) مجهزة بهذه المقصورة، ونعتزم تقديم هذه التجربة إلى العديد من الأسواق عبر شبكتنا».



برنامج تحديث

تابع كلارك: «سنبدأ في نوفمبر 2022، برنامجنا التحديثي لتركيب مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على 67 طائرة من طراز (A380)، و53 طائرة (بوينغ 777)، ومع انتهاء البرنامج، الذي يتضمن استثماراً كبيراً لضمان استمرار حصول المتعاملين على أفضل تجربة في الأجواء، وسيصبح لدينا 126 طائرة مزودة بهذا المنتج المتميّز، إضافة إلى أحدث التصاميم الداخلية في المقصورات الأخرى».



تجربة متميزة

ووفقاً لـ«طيران الإمارات»، تعد الدرجة السياحية الممتازة فئة قائمة بذاتها، وتقدم تجربة متميّزة لا مثيل لها في الصناعة.

وسيحظى متعاملو الدرجة السياحية الممتازة في المطار بمنطقة مخصصة لإنجاز إجراءات السفر في مطار دبي الدولي، أو استخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية العديدة المريحة لتجنب طوابير الانتظار.



رفاهية وهدوء

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أن مقصورة الدرجة السياحية الممتازة تتميز بالرفاهية والهدوء، مع لمسات خشبية أنيقة مشابهة لدرجة الأعمال، في ما صُمّمت المقاعد لتوفير الراحة والدعم المثاليين مع مساند رأس قابلة للتعديل في ستة أوضاع.

بدوره، يتميز المقعد الجلدي ذو اللون الكريمي بامتداد واسع يصل إلى 40 بوصة، وعرض 19.5 بوصة، وقابلية انحناء 8 بوصات في وضع «المهد المريح» مع مساحة رحبة لتمديد الساقين. كما يتضمّن مسنداً للساقين ومسنداً للقدمين، ما يوفر مزيداً من الراحة، إضافة إلى نقاط شحن يمكن الوصول إليها بسهولة، وطاولة جانبية للمشروبات.

وأكدت «طيران الإمارات» أن تجربة الطعام على المقصورة تتضمن عناصر مستوحاة من درجة الأعمال، مع تشكيلة مختارة من الأطباق المحضّرة من مكونات موسمية تقدم بأوان خزفية، مع أدوات مائدة معدنية ملفوفة بمنديل من الكتان، وتشكيلة من المشروبات والشوكولاتة.



موقع المقصورة

ووفقاً لـ«طيران الإمارات»، تقع مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، على طائرات «طيران الإمارات» A380 بتقسيم الدرجات الأربعة، في مقدمة الدور الرئيسي (الأرضي)، وتضم 56 مقعداً بتوزيع 2-4-2. أما على طائرات «بوينغ 777» فسيجري تركيب ما يصل إلى 24 مقعداً في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، التي تقع بين درجتي «الأعمال» و«السياحية».

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