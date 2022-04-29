«جافزا» تضع حجر الأساس في المجمّع اللوجستي الجديد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أقامت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، المركز اللوجستي التابع لـ«دي بي ورلد»، حفلاً خاصاً لوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من إنشاء «مجمّع جافزا اللوجستي» الجديد، المقرر اكتماله في عام 2023.

وأفادت «جافزا»، في بيان، بأن المشروع المتخصص لتطوير الخدمات التجارية واللوجستية، سيساعد في تلبية الطلب المتزايد على مرافق التخزين والمعالجة، والأنشطة اللوجستية المتنوعة التي يتم تنفيذها في دبي.

وسيرسخ «مجمّع جافزا اللوجستي» نجاح قطاع الخدمات اللوجستية في «جافزا»، الذي نمت أعماله بنسبة 14% منذ عام 2016.

ويمتاز المشروع بتوزيع مثالي لمساحاته ومرافقه اللوجستية؛ إذ تبلغ المساحة الإجمالية التي يمكن تأجيرها 46 ألف متر مربع، 87% منها مخصص لمستودعات التخزين، في حين ستخصص المساحات المتبقية للمرافق المكتبية.

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» الإمارات و«جافزا»، عبدالله بن دميثان: «شهدنا طفرة كبيرة في ارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية ومساحات التخزين، ومن أجل ذلك شرعنا في بناء (مجمّع جافزا اللوجستي)، استجابة لهذا الارتفاع في الطلب، ولتعزيز نمو قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات». وأكد أنه يمكن لشركات الخدمات اللوجستية وشركات التجارة الإلكترونية، الاستفادة من عروض المجمّع الجديد وخدماته الحديثة؛ التي تشمل تمكين التجارة الرقمية، وتقليل التكاليف التشغيلية عبر العروض التنافسية، وتوفير وحدات التخزين المصمّمة حسب احتياجات المتعامل.

وقال: «نتفاوض حالياً مع عدد من المتعاملين الكبار الذين يحتاجون إلى استئجار بين 60 و80% من مساحة المجمّع، وقد نحتاج على إثر ذلك إلى إطلاق المرحلة الثانية من المشروع قبل موعدها المحدّد».

460 شركة من 30 دولة

يضم قطاع الخدمات اللوجستية في «جافزا»، حالياً، 460 شركة تنتمي إلى 30 دولة.

وتعمل غالبية شركات ومزودي الخدمات اللوجستية العالمية الكبرى في المنطقة الحرة، ولذلك سيلبّي «مجمّع جافزا اللوجستي» تطلعات تلك الشركات للنمو والتوسع، وسيسهم في جذب لاعبين جدد من الشركات التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها في السوق. ووفقاً لـ«جافزا»، يبلغ حجم أصغر وحدات المستودعات في المجمع 2900 متر مربع، تحتوي على مساحة في طابق الميزانين مخصصة للمكاتب تبلغ 360 متراً مربعاً، ويمكن للمتعاملين دمج وحدات عدة للحصول على المساحة الكلية الملائمة لمتطلباتهم.

كما سيكون بإمكان الشركات التي تمارس أعمالها في «مجمّع جافزا اللوجستي» الاستفادة من الحلول الشاملة والمتكاملة التي توفرها «دي بي ورلد»، وخبراتها الكبيرة.

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