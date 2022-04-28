فلاي دبي تستعد لفترة سفر مزدحمة خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت فلاي دبي اليوم أنها تتوقع اعداد قياسية من المسافرين خلال عطلة عيد الفطر المقبلة . وشهدت الناقلة زيادة كبيرة في الطلب على الرحلات وخاصة إلى الوجهات مثل باكو وكولومبو واسطنبول وجزر المالديف بالإضافة إلى بعض الوجهات التي تم إطلاقها مؤخرًا مثل ليوبليانا وسالزبورغ وتيرانا.

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “يسعدنا مواصلة نمونا في عام 2022 بعد النتائج القوية التي حققناها في العام الماضي والتي اعقبت عامين مليئين بالتحديات حيث نتجه بثبات نحو التعافي الكامل من تأثير الجائحة. نحن في وضع جيد لاستيعاب الزيادة في الطلب مع استعداد الجميع للسفر مرة أخرى خلال عطلة العيد المزدحمة فضلا عن اشهر الصيف."

زادت الشركة من السعة المقعدية على بعض خطوطها الشعبية خلال عطلة عيد الفطر المقبلة مثل باكو ، وتبليسي ، وجزر المالديف وسراييفو لاستيعاب الزيادة في الطلب خلال فترة العيد. من المقرر تشغيل أكثر من 2200 رحلة في الفترة ما بين 30 أبريل و 8 مايو ، وهي زيادة كبيرة عن الرحلات المجدولة للشركة . ومن المتوقع ارتفاع اشغال المقاعد خلال الاسبوعين المقبلين ليصل بين 80 الى 100 بالمائة على عدد الوجهات التي تخدمها الناقلة وخاصة وجهات مثل كولمبو وكاتمندو ونابولي ويريفيان والماتي .

وشهدت الناقلة ايضا نموا في الطلب على باقات فلاي دبي للعطلات الخاصة لهذه الفترة ، حيث يختار الركاب الإقامات والرحلات الفندقية المتكاملة لتناسب احتياجاتهم سواء كانوا مسافرين في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية.

يُنصح الركاب الذين يسافرون خلال هذا الوقت بالوصول مبكرا للمطار لانجاز اجراءات السفر مع جاهزية جميع المستندات المتعلقة بذلك .

يتعين على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا " IATA Travel Centre " و destination tracker" طوال رحلتهم ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.

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