«طيران الإمارات»: استعدادات للتعامل مع 700 ألف مسافر لقضاء العطلة في الخارج

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات»، أنه مع الطفرة المنتظرة في حركة السفر نهاية الأسبوع، تستعد الناقلة لاستقبال أكثر من 700 ألف عميل في المبنى 3 بمطار دبي الدولي خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وأفادت في بيان أمس، بأنه يُنتظر أن يتكثف الإقبال على السفر اعتباراً من 29 أبريل الجاري، وأن يستمر الطلب مرتفعاً حتى 9 مايو، خصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع. وتشمل الوجهات الرئيسة للمتعاملين من دولة الإمارات، الذين يسافرون لقضاء العطلات أو لزيارة الأهل والأصدقاء، كلاً من: القاهرة ولندن وإسطنبول ومانيلا وباريس والدار البيضاء ونيويورك ولوس أنجلوس.

ويمكن للمسافرين المقيمين في عجمان والإمارات الشمالية، تخطي طوابير الانتظار في مطار دبي الدولي والاستفادة من خدمات منشأة طيران الإمارات لإنهاء إجراءات السفر، التي تعمل الآن على مدار الساعة.

إجراءات السفر

ويستطيع المتعاملون، الآن إنجاز إجراءات السفر قبل ما يراوح بين 24 ساعة وحتى أربع ساعات قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم. وتعمل «طيران الإمارات» مع هيئة النقل في عجمان لتوسيع جدول الحافلات إلى مطار دبي الدولي، وتوفر الآن خدمة كاملة مع التدقيق على المستندات الطبية وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة، وتسجيل الأمتعة قبل وصول المسافرين إلى مطار دبي الدولي على متن الحافلات، وتجاوز الطوابير والمرور مباشرة عبر تدقيق الجوازات وصولاً إلى بوابات الصعود إلى الطائرات.

وتنصح «طيران الإمارات» مسافريها عبر مطار دبي بالوصول مبكراً إلى المطار، قبل ثلاث ساعات على الأقل، من مواعيد مغادرة رحلاتهم لإتاحة الوقت الكافي لإنهاء إجراءات السفر وفحص المستندات الصحية وإجراءات الهجرة، وتخصيص وقت إضافي تحسباً لازدحام حركة السير في الطرق المؤدية إلى المطار، أو استخدام المترو للوصول مباشرةً إلى المبنى 3.

الخدمة الذاتية

ودعت المسافرين إلى استخدام أجهزة الخدمة الذاتية وعددها 48، منها 32 جهازاً تتيح إمكانية تسليم الأمتعة. ويمكن لمسافري «طيران الإمارات» إنهاء إجراءاتهم قبل 24 ساعة من مواعيد إقلاع رحلاتهم، أما المسافرون إلى الولايات المتحدة فيمكنهم إنهاء الإجراءات قبل 12 ساعة من مواعيد المغادرة. كما أن خدمة إنهاء إجراءات السفر في موقف السيارات، متاحة، من 24 ساعة وحتى ست ساعات قبل المغادرة، مع عدم وجود رسوم على صف السيارات.

وتوفر «طيران الإمارات»، 25 كاونتراً نقالاً في صالة المغادرين لإنجاز إجراءات السفر. ويمكن للمتعاملين، الحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة، ووزن حقائبهم، ووضع الملصقات عليها من دون الحاجة للانتظار في الطوابير.

كما يوفر «المسار البيومتري» في المبنى 3 للمسافرين مروراً سريعاً وسهلاً دون تلامس عبر المطار، من كاونترات إنهاء إجراءات السفر وصالات «طيران الإمارات» الخاصة، وصولاً إلى بوابات الصعود إلى الطائرات. ولا يسمح لمن يصلون إلى كاونترات «طيران الإمارات»، قبل أقل من 60 دقيقة، بعمل إجراءات الالتحاق بالرحلات.

ويُنصح الركاب فور إنهاء إجراءات السفر والجوازات بالوصول إلى بوابات المغادرة في الوقت المحدد، حيث تفتح قبل 90 دقيقة من موعد الإقلاع، ويبدأ الصعود قبل 45 دقيقة وتغلق البوابات قبل 20 دقيقة تماماً من وقت المغادرة، ولن تتمكن «طيران الإمارات» من قبول الركاب الذين يصلون متأخرين إلى بوابات المغادرة، لضمان إقلاع الرحلات في المواعيد المحددة وتجنب التأثير على سير العمليات.

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