«المشرق» ينضم إلى تحالف منصة «اعرف عميلك»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عززت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وبنك المشرق، تحالف منصة تبادل بيانات المتعاملين «اعرف عميلك»، المعتمدة على تقنيات «بلوك تشين» في دولة الإمارات، حيث انضم «المشرق» إلى قائمة البنوك أعضاء التحالف المؤسسين في المنصة، وهم: «الإمارات دبي الوطني»، «دبي التجاري»، «أبوظبي التجاري»، «إتش إس بي سي».

وكشفت الدائرة عن إضافة مجموعة من البنوك وسلطات التراخيص «قيد التنفيذ» حالياً، وسيعلن عنها قريباً.

«اعرف عميلك»

وقد أطلقت «الاقتصاد والسياحة» هذه المبادرة عام 2020، بالشراكة مع البنوك الأعضاء المؤسسين، حيث تسهم منصة «اعرف عميلك» في تسهيل عمليات نقل وتبادل البيانات بشكل أسرع، وأكثر أماناً وانسيابية للمتعاملين مستخدمي الخدمات الرقمية، كما تسمح بمشاركة البيانات التي تم التحقق منها بين سلطات التراخيص والمؤسسات المالية من خلال التقنيات المتقدمة.

وتضم المبادرة حالياً 13 جهة من مختلف أنحاء الإمارات، كما يدعمها «شركة نوربلوك العالمية» المتخصصة في مجال تقنيات «بلوك تشين» التي تتيح مشاركة البيانات.

تبادل المعلومات

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري بالإنابة في الدائرة، محمد حسن الشحي: «تهدف استراتيجيتنا إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، ودعم التحول الذكي لاقتصاد الإمارة، لذلك يعتبر تحالفنا الاستراتيجي مع البنوك خطوة مهمة لتعزيز قدراتنا لجذب المزيد من المستثمرين إلى السوق».

وأضاف: «توفر منصة (اعرف عميلك) وظيفة (الحساب المصرفي الرقمي الفوري)، ما يتيح تبادل المعلومات داخلياً بين البنوك بطريقة أسرع وأقل تعقيداً، وتعزيز تجربة للمستثمرين الجدد، الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم في دولة الإمارات».

وأكد الشحي أن انضمام بنك المشرق إلى مجموعة البنوك الموجودة حالياً، يمنح المستثمرين خياراً إضافياً لفتح حساب مصرفي رقمي مع البنك. وقال: «نعتزم توسيع وتسريع هذه المبادرة لتشمل المزيد من المؤسسات المالية وسلطات الترخيص، إضافة إلى مزايا أخرى، بما في ذلك تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانتقاء المستثمرين، والتكامل مع مصادر بيانات إضافية موثوقة».

تسهيل الأعمال

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات و«NEOBiz» لدى بنك المشرق، فيكاس ثابار: «سبق لـ(المشرق) التعاون مع مركز دبي المالي العالمي لإطلاق أول منصة لمشاركة بيانات (بلوك تشين) في المنطقة، ويسعدنا أن ننتقل إلى المستوى التالي على هذا الصعيد من خلال الانضمام إلى منصة تبادل بيانات المتعاملين (اعرف عميلك) المعتمدة على تقنيات (بلوك تشين) في دولة الإمارات، والعمل عن كثب مع شركائنا لتعزيز سهولة تسيير الأعمال».

جودة البيانات

قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «نوربلوك»، أستيانكس كاناكاكيس: «نسعى من خلال الجهود المشتركة مع دائرة الاقتصاد والسياحة والبنوك الأخرى والمناطق الحرة إلى إنشاء نظام بيئي أكثر قوة وشمولية، وتحسين جودة البيانات والكفاءة، وضمان خدمة المتعاملين».

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