«فلاي دبي»: عمليات التوظيف كبيرة ومستمرّة

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت شركة «فلاي دبي» عن عمليات توظيف مستمرة وكبيرة، سواء للطيارين أو أطقم الطائرات، فيما تتطلع الناقلة إلى عودة السفر إلى ما قبل مستويات جائحة «كوفيد-19» الصيف المقبل، مشيراً إلى أن الناقلة تتوقع صيفاً استثنائياً مع إزالة القيود عن السفر في العديد من دول العالم. وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «إنها تستهدف استلام 20 طائرة جديدة العام الجاري، وهو أكبر عدد من الطائرات التي ستتسلمها في عام واحد منذ انطلاق عمليات الشركة».

طائرات جديدة

وتفصيلاً، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، أن الناقلة تستهدف استلام 20 طائرة جديدة العام الجاري، لافتاً إلى أنه أكبر عدد من الطائرات التي ستتسلمها الناقلة في عام واحد منذ انطلاق عمليات الشركة.

وأشار إلى أن «فلاي دبي» تسلّمت أربع طائرات منذ بداية العام الجاري، ما يمنحها مرونة ونمواً جيداً في عملياتها.

وذكر الغيث أن الطائرات الجديدة ستدعم خطط نمو أسطول الشركة المستقبلي، في إطار التوسع في الوجهات وأعداد الرحلات الى الوجهات الحالية، مبيناً أن الشركة تشغل حالياً أكثر من 1500 رحلة أسبوعياً ضمن شبكة وجهاتها ضمن أسطول وصل إلى 63 طائرة، منها 26 طائرة من طراز «737 ماكس».

توظيف مستمر

وحول عمليات التوظيف لدى الشركة، قال الغيث: «علينا أن نتذكر أنه خلال فترة جائحة (كوفيد-19)، كان لـ(فلاي دبي) تجربة ناجحة مع موظفيها، إذ عرضت عليهم خيار الحصول على كل الحقوق المالية والمغادرة، أو الحصول على إجازة غير مدفوعة حتى العودة، مع توفير التأمين الصحي، وتذاكر السفر والإقامة».

وأضاف: «اختار 97% من الموظفين إجازة غير مدفوعة، ما يعكس مدى الولاء للشركة، ولبيئة العمل التي يعملون فيها، فضلاً عمّا تتمتع به دولة الإمارات من مناخ الأمن والأمان، وما حققته الدولة بقيادتها من انجازات، خصوصاً كيفية التعامل مع الجائحة التي تجاوزت هذه الأزمة العالمية بمرونة عالية، إذ كانت دولة الإمارات من أولى الدول التي فتحت أبوابها أمام حركة السفر».

تابع الغيث: «أطلقنا خلال فترة الجائحة برنامجاً للتواصل مع موظفي الناقلة في الإجازات غير المدفوعة، لتوفير كل أشكال الدعم، واليوم مع عودة الطلب بقوة على السفر، ولدعم نمو (فلاي دبي) على مختلف المستويات، واصلنا جذب كفاءات مؤهلة تضمن لنا استدامة النمو، مع توسع عملياتنا، وتوالي استلام طائرات جديدة».

وكشف الغيث عن عمليات توظيف مستمرة وكبيرة، سواء للطيارين أو أطقم الطائرات في «فلاي دبي».

صيف استثنائي

قال الغيث: «نتوقع صيفاً استثنائياً خلال العام الجاري، مع إزالة القيود على السفر في العديد من دول العالم»، مؤكداً أن استلام الناقلة لمزيد من الطائرات الجديدة، سيعزز من زخم عملياتها إلى مزيد من الوجهات، وزيادة أعداد الرحلات. وأضاف: «نتطلع خلال الصيف إلى عودة السفر إلى ما قبل مستويات الجائحة، لاسيما أن السفر حالياً أقل تعقيداً مقارنة بالعامين الماضيين».

وذكر أن «فلاي دبي» نقلت خلال العام الماضي 5.6 ملايين مسافر، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تدل على نمو أعداد المسافرين بنسبة بلغت 76%، مقارنة بـ2020.

موسم الأعياد

قال الغيث لـ«الإمارات اليوم»: «إن الاعياد والعطلات تعد دوماً من فترات الذروة في السفر»، مشيراً إلى أن إجازة عطلة الفطر المقبلة لن تختلف عن سابقاتها.

وأكد وجود طلب جيد على عدد من الوجهات، لاسيما وجهات العطلات، مع توجه كثير من دول العالم إلى إزالة قيود السفر.

ولفت الغيث إلى أن دبي لاتزال واحدة من أكثر الوجهات جاذبية، إذ تقدم للزوّار مجموعة واسعة من مناطق الجذب والفعاليات.

وأضاف أن «المسافرين يواصلون السفر إلى الوجهات الشهيرة، ضمن شبكة (فلاي دبي)، لقضاء عطلة العيد، مثل: باكو، جزر المالديف، نابولي، براغ، تبليسي، ويريفان، في وقت نرى فيه المزيد من الأشخاص يسافرون لاستكشاف وجهات مثل، بيشكيك، ليوبليانا، سراييفو، وتيرانا».

السوق السعودية

قال الغيث: «إن (فلاي دبي) أطلقت العام الجاري وجهة جديدة في السعودية هي مدينة العُلا، ليرتفع إجمالي وجهاتها في المملكة إلى سبع وجهات، مع انطلاق رحلات الطائف اعتباراً من 15 إبريل الجاري»، مؤكداً أن جميع هذه الوجهات تحظى بإقبال جيد من المسافرين.

وأشار إلى حجم الطلب من السوق الخليجية، والباحثين عن المغامرة لاستكشاف وجهات جديدة. وأضاف: «من خلال شراكتنا الموسعة للمشاركة بالرمز مع (طيران الإمارات)، فإننا نقدم للمسافرين اتصالاً سلساً عبر شبكة مشتركة».

وجهات أوروبية

أكد الغيث وجود طلب جيد على الرحلات من أوروبا وإليها، وقال إن «الوجهات الموسمية التي أطلقتها (فلاي دبي)، خلال العام الماضي، حظيت بشعبية عالية بين المسافرين»، متوقعاً مزيداً من النمو والطلب على هذه الوجهات. وأشار إلى طلب جيد آخر إلى الوجهات الجديدة مثل: سالزبورغ، بودابست، ولوبليانا.

وكشف أنه ولتلبية الطلب خلال موسم الصيف المقبل، ستشغل «فلاي دبي» رحلات إلى الوجهات الصيفية، منها: باتومي في جورجيا، بودروم وطرابزون في تركيا، تيفات في الجبل الأسود، ميكونوس وسانتورويني في اليونان.

رحلات مطار آل مكتوم الدولي

قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة فلاي دبي»، غيث الغيث، رداً على استفسار حول نقل عدد من الرحلات إلى مطار آل مكتوم الدولي، بالتزامن مع فترة تطوير المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي، إن «اختيار التوقيت للبدء في هذا المشروع مناسب، خصوصاً أنه يأتي بعد فترة عيد الفطر، وقبل انطلاق موسم الصيف».

وأضاف أنه «تم اختيار الوجهات لضمان أكبر قدر من السلاسة في رحلات الناقلة، وتوفير خيارات ملائمة للمسافرين». تابع الغيث: «يهدف المشروع أساساً إلى تحسين المدرج، ودعم رؤية دبي، واحدة من مراكز الطيران الكبرى في العالم، ولذلك نتطلع إلى استكمال هذا المشروع، والتحسينات التي سيضيفها إلى مركز تشغلينا في مطار دبي الدولي».

وكشف أن «فلاي دبي» ستشغل رحلات إلى 35 وجهة انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي، ضمن شبكة الناقلة التي تضم 95 وجهة، داعياً المسافرين إلى التأكد من المطار الذي ستغادر منه رحلتهم خلال هذه الفترة.

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