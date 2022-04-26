دبي تصدر 18 ألف رخصة تاجر خلال 5 سنوات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي 18 ألفاً و13 رخصة، منذ إطلاق المبادرة في شهر مارس من عام 2017 حتى نهاية شهر مارس من العام الجاري (أي خلال خمس سنوات)، وتوزعت على حسب فئة الرخصة إلى 13 ألفاً و671 رخصة مهنية، و4342 تجارية، الأمر الذي يعكس أهمية التجارة الإلكترونية كنشاط اقتصادي حيوي في دبي.

وتُعنى رخصة «تاجر»، التي تصدر إلكترونياً من خلال منصة «استثمر في دبي» Invest.dubai.ae، بترخيص المشروعات التي تُمارس من محل الإقامة بدبي، والتي تدار عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تهدف إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

وأوضح تقرير قطاع التسجيل والترخيص التجاري أنه تم إصدار 1605 رخص خلال الربع الأول من عام 2022، توزعت على حسب فئة الرخصة إلى 1334 مهنية، و271 تجارية، الأمر الذي يؤكد الحرص على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة في التحول الرقمي للإمارة وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية.

وأشار التقرير إلى أن معظم أنشطة رخصة تاجر الصادرة خلال الربع الأول من عام 2022 ركزت على مجمع للتعامل الإلكتروني، خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإدارة التسويقية، تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، خدمات تطوير وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، خدمات إدارة المشاريع، تصميم الأزياء والملابس، خدمات التدوين الإلكتروني، تفصيل وخياطة الملابس النسائية والرجالية، إمداد مواقع الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) بالمحتويات، خدمات الخط والرسم، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل.

ويهدف قطاع التسجيل والترخيص التجاري من خلال رخصة تاجر إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري الإلكتروني، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة. وتشمل ضوابط رخصة تاجر أنه لا يمكن فتح محل تجاري، ويمكن إصدار تأشيرة لثلاثة عمال فقط، إذا كان مالك الرخصة مواطناً 100%، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه صاحب الرخصة.

ويقدم القطاع الدعم لأصحاب رخصة «تاجر» من خلال عقد شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير التسهيلات لنمو أعمالهم ومشروعاتهم، وفتح قنوات جديدة مثال التعاون مع منافذ البيع الرئيسة، وذلك تجسيداً لتوجيهات الحكومة الرشيدة لاحتضان ودعم الشباب الناشئ ومشروعاتهم التجارية وتمكينهم من استمرارية النجاح.

وتضم مميزات الحصول على رخصة تاجر كلاً من إصدار بطاقة المنشأة، الاستفادة من التسهيلات والعروض البنكية من كل من بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، عرض المنتجات في منافذ البيع (الشركاء)، الحصول على عضوية غرفة دبي للأنشطة التجارية، الحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق dubaitrade.ae، المشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل، التعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل (الشركاء).

• معظم أنشطة رخصة تاجر الصادرة خلال الربع الأول ركزت على خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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