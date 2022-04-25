الأعلى منذ بدء «كوفيدـ19».. «دبي الدولي» يستقبل 5.28 ملايين مسافر في مارس 2022

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري، وصل إلى 13 مليوناً و127 ألفاً و791 مسافراً، مقابل خمسة ملايين و744 ألفاً و732 مسافراً خلال الربع الأول من العام 2021، بنسبة نمو جاوزت 128.5%.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد سجل مطار دبي الدولي أكثر من 5.28 ملايين مسافر خلال مارس الماضي، وهو الأعلى منذ جائحة «كوفيد-19»، (أي منذ فبراير عام 2020)، في ما جاوز عدد المسافرين نحو أربعة ملايين مسافر خلال فبراير السابق عليه، وأكثر من 3.7 ملايين في يناير 2022.

بدوره، وصل حجم الشحن الجوي عبر المطار إلى 532 ألفاً و221 طناً خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت سجل فيه نمواً بنسبة 12.3% خلال مارس 2022 مقارنة بفبراير السابق عليه.



يشار إلى أن مطار دبي الدولي حافظ على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم للسنة الثامنة على التوالي، إذ استقبل 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021، لتتجاوز حركة الركاب السنوية، التوقعات الأولية لعدد المسافرين من خلال المطار في 2021، بزيادة نسبية تُقدّر بنصف مليون مسافر، نتيجة لزيادة حركة الطيران خلال الربع الأخير من العام، وفقاً لـ«مؤسسة مطارات دبي».

وبحسب المؤسسة، فإن التوقعات الأولية تشير إلى وصول حركة الركاب السنوية في مطار دبي الدولي إلى 55.1 مليون مسافر في نهاية عام 2022.

كما احتفظ مطار دبي الدولي بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

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