18 مليار درهم تمويلات الأفراد في 2021

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي مساء أمس أن البنوك قدمت تمويلات للأفراد خلال العام الماضي مكتملا بقيمة 18.1 مليار درهم توزعت بين قروض شخصية وتمويل سيارات وبطاقات ائتمان وغيرها .

ويعد هذا أعلى مستوى لهذا البند منذ أكثر من 4 سنوات ما يعكس الطلب القوي بعد انتهاء أزمة كورونا وما صاحبها من تراجع ملحوظ في الطلب على القروض من قبل الأفراد .

وبحسب بيانات المركزي سجل الرصيد التراكمي لتمويلات الأفراد بنهاية ديسمبر الماضي 347.6 مليار درهم مقارنة مع 329.5 مليارا نهاية العام 2020 بنمو سنوي نسبته 5.5 % .

وأضافت البيانات " أن أصول البنوك الوطنية ارتفعت إلى 2.9 تريليون درهم في نهاية العام الماضي بنمو قدره 4.3% أو ما يعادل 120.3 مليار درهم مقارنة بنحو 2.78 تريليون درهم في ديسمبر 2020

وأظهرت البيانات " أن أصول البنوك الوطنية تشكل نحو 87.5% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة والبالغة 3.32 تريليونات درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

و ارتفعت أصول البنوك الأجنبية إلى 415.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بنمو سنوي نسبته 3.3% مقارنة بنحو 402.3 مليار درهم في ديسمبر 2020.

وارتفع عدد البنوك الوطنية في الإمارات بنهاية 2021 إلى 22 بنكاً، وذلك نتيجة إنشاء بنك محلي الأول من نوعه في المنطقة يخدم المجتمع المحلي ويتعامل بالعملة المحلية فقط، في حين انخفض عدد فروع البنوك الوطنية إلى 513 فرعاً في نهاية الربع الرابع من 2021

وبلغ عدد شركات الصرافة في الإمارات 89 شركة بنهاية 2021، مقارنة بـ 97 بنهاية 2020 و104 شركات بنهاية 2019.

وبحسب البيانات ارتفع صافي إيرادات البنوك العاملة في الإمارات بقيمة 30 مليار درهم تعادل نمو نسبته 30.7% لتصل إلى 128.3 مليار درهم (قبل الضرائب) خلال 2021 مقارنة مع 98.14 مليار درهم في 2020 ما يعكس سرعة التعافي وعودة النشاط التشغيلي للبنوك لمستويات ما قبل كورونا

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news