تصريح للاتحاد للطيران بشان المشاركة في احتفالات العرض الجوي مع اسرائيل

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

نفت الاتحاد للطيران مشاركتها في احتفالات العرض الجوي مع اسرائيل مؤكدة انها لم ولن تشارك على الإطلاق في احتفالات العرض الجوي مع اسرائيل

وقال متحدث رسمي باسم الاتحاد للطيران في تصريحات صحافية اليوم ان الاتحاد بصفتها الناقل الوطني لدولة الامارات لا تشارك في الاحتفالات الرسمية للدول الأجنبية.

ووصف المتحدث التقارير الإعلامية التي تشير إلى عكس ذلك كاذبة ولا أساس لها من الصحة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news