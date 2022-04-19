الخدمات المصرفية والتقنية والتسويق الأكثر جاذبية للباحثين عن عمل في الإمارات لعام 2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر استبيان جديد أجراه "بيت دوت كوم"، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع "يوجوف"، المنظمة الرائدة المتخصصة في أبحاث السوق، أن 58٪ من المهنيين في الإمارات راضون عن ثقافة العمل، تليها ساعات العمل (57٪) وفرص التدريب والتطوير المهني (54٪). ويتمثل الهدف الرئيس للاستبيان الذي حمل عنوان "أفضل قطاعات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022" في تمكين المهنيين من فهم مستويات الرضا الحالية في قطاعات معينة، واتخاذ قرارات واضحة ومتناسبة مع مستقبلهم الوظيفي.

واستطاعت مجموعة من القطاعات في الإمارات توفير العديد من فرص التوظيف للباحثين عن عمل هذا العام. وقد أظهر الاستبيان أن قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والمحاسبة (8٪)، وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتجارة الإلكترونية (8٪)، والإعلان التسويق والعلاقات العامة (7٪)، تعتبر أكثر القطاعات جذباً لاهتمام الباحثين عن عمل.

وعلاوة على ذلك، برز القطاع الحكومي (19٪) في المركز الثاني ضمن قائمة القطاعات التي تقدم أعلى الرواتب (بما في ذلك المزايا غير النقدية)، مباشرة بعد قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات (34٪).

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، توقع المجيبون بأن يسجل قطاع تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتجارة الإلكترونية (28٪) أعلى معدل نمو خلال العام المقبل، يليه قطاع السياحة (22٪) والعقارات والبناء والتطوير العقاري (18٪).

وقالت المديرة الإدارية للموارد البشرية في "بيت دوت كوم"، عُلا حداد: "يكشف استبيان أفضل قطاعات العمل عن أهم العوامل التي تجذب الباحثين عن عمل وعن التغيّرات المستمرة التي تطرأ على سوق العمل. وهذه البيانات ستساعد الباحثين عن عمل على اتخاذ قرارات أفضل عبر معرفة القطاعات التي من المتوقع بأن تشهد نمواً في المستقبل، وذلك في ضوء التغييرات الجذرية التي أحدثها الوباء خلال العامين الماضيين والتوقعات المتعلقة بطبيعة الوظائف والمهارات والتحول الرقمي".

وقد كشف عدد من المجيبين الذين هم في بداية مسيرتهم المهنية في دولة الإمارات أن قطاع تكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية هو الأكثر توظيفاً للخريجين الجدد (بنسبة 20٪). كما يعتقد غالبية المجيبين (71٪) أن القطاع الحكومي يعتبر قطاعاً مفضلاً للعمل، مع إشارة 56٪ إلى أنه قطاع مفضل جداً.

وبرزت قطاعات الرعاية الصحية/الخدمات الطبية (26٪)، والضيافة/الترفيه (20٪)، والخدمات المصرفية/المالية/المحاسبة (20٪) كأكثر القطاعات جذباً للإناث. بينما برزت قطاعات الحكومة/الخدمة المدنية (25٪)، والجيش/الدفاع/الشرطة (23٪) كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات المحلية في الإمارات.

تغيير قطاع العمل

وكشف الاستبيان أيضاً أن أكبر من ربع (26٪) المهنيين في الإمارات قد غيروا قطاع عملهم مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين، حيث برزت الرواتب الأفضل (33٪) وفرص التقدم الوظيفي الأفضل (27٪) كأهم الأسباب التي دفعتهم لتغيير قطاعهم.

من ناحية أخرى، يفكر 6 من 10 مهنيين في الدولة (60٪) في تغيير القطاع الذي يعملون فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث برز الراتب الأفضل (49٪) وفرص التقدم الوظيفي الأفضل (46٪) كأهم الأسباب التي تدفعهم لذلك. وقد برز قطاع الضيافة/الترفيه (11٪) كالأكثر جذباً للمهنيين الذين يفكرون في تغيير قطاعهم.

ومن جهته، قال ظافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: "يوفر هذا الاستبيان معلومات دقيقة تساعد المهنيين في المنطقة على اختيار الفرص المناسبة، فضلاً عن تعزيز جهود خبراء التوظيف. وبحسب نتائج الاستبيان، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف التي ترتكز على التكنولوجيا، مع ظهور قطاع تكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية على رأس قائمة القطاعات التي ستسجل أعلى معدل نمو في العام المقبل. وتهدف البيانات أيضاً إلى دعم الموظفين المستقبليين عبر تسليط الضوء على القطاعات التي توظف أكبر عدد من الخريجين الجدد، وتمكينهم بالتالي من النجاح في سوق العمل اليوم".

تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم حول "أفضل قطاعات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022" عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 9 وحتى 28 فبراير 2022، بمشاركة 2,510 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، وعُمان، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.

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