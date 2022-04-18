«كلايتون ريزيدنسي».. برج في «الخليج التجاري» من 23 طابقاً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر «كلايتون ريزيدنسي» من بين أشهر الأبراج في منطقة «الخليج التجاري»، ويصل ارتفاعه إلى 92 متراً.

يتكون البرج من 23 طابقاً تتكون من طابق أرضي، وثلاثة طوابق لمواقف السيارات، و19 طابقاً سكنياً.

يضم «كلايتون ريزيدنسي» 164 شقة من غرفة أو غرفتي نوم، ويوفر لسكانه العديد من المرافق والخدمات المميزة.

يبدأ إيجار الشقة المكونة من غرفة وصالة في «كلايتون ريزيدنسي» من 52 ألف درهم سنوياً، فيما تصل أعلى قيمة إيجارية إلى 85 ألف درهم.

أما أسعار البيع، فيصل سعر الشقة المكونة من غرفة وصالة إلى 930 ألف درهم، والشقة من غرفتين وصالة يراوح سعرها بين 1.4 و1.9 مليون درهم.

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