35 % نموا في عضوية غرفة عجمان خلال 2021

المصدر: عجمان - وام

حققت غرفة عجمان قفزة نوعية في زيادة أعضائها الجدد خلال العام 2021، بنسبة 35% مقارنة بالعام 2020 ما يعكس جهود الغرفة في الترويج لمقومات عجمان الاقتصادية والفرص الإستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات وتعزيز العلاقات الدولية لجذب مستثمرين جدد وتكثيف التواصل المباشر من الوفود الاقتصادية. وبلغ عدد الأعضاء الجدد 7704 أعضاء خلال 2021، مقارنة مع 5723 عضوا عام 2020.

وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإنابة، محمد علي الجناحي، أن «غرفة عجمان تسعى إلى توفير بيئة أعمال جاذبة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ومنها تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال، واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة الأمر الذي ينعكس على نمو أعمال أعضائها من المنشآت وإستدامة أنشتطهم»، كاشفا عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة للعام الماضي بلغت 4238 رخصة، و2534 عضوية مهنية، و131 عضوية صناعية.

وأوضح أن غرفة عجمان شهدت نمواً في إجمالي الأعضاء المسجلين خلال العام 2021 حيث بلغ إجمالي الأعضاء 38.58 ألف عضو مقارنة بـ36 ألفا خلال العام 2020 بمعدل نمو وصل إلى7% مشيراً إلى تصدر الرخص التجارية خلال العام 2021 بإجمالي 21.077 ألفا، تلتها العضوية المهنية بإجمالي 14.926 ألفا، ثم العضوية الصناعية بإجمالي 1149 عضوية.

وأثنى مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، على ما حققته الغرفة خلال مشاركتها في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ودور تلك المشاركة في زيادة أعداد الأعضاء الجدد، لاسيما وأن المعرض وفر منصة عالمية التقت خلالها غرفة عجمان مع الوفود الاقتصادية من دول العالم لإستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والصحية والتعليمية والخدمية وغيرها من القطاعات وفرص فتح أسواق جديدة وشراكات مستقبلية بين أصحاب الأعمال من عجمان ودول العالم، بحيث عززت غرفة عجمان علاقتها الاقتصادية مع دول العالم عبر 127 إجتماعا مشتركا، ونظمت لأعضائها من الشركات والمصانع 149 مشاركة في الفعاليات الاقتصادية خلال إكسبو.

وأوضح أن غرفة عجمان، بمتابعة مجلس الإدارة، حريصة على تقديم خدمات تتميز بسرعة الإنجاز وتوفير أعلى مستويات الجودة والمرونة في خدمة عملائها بما يواكب تطلعاتهم، مشيداً بجهود الغرفة المتمثلة في التواصل المباشر مع أعضائها وتكثيف الزيارات الميدانية لرصد آراء ومقترحات أصحاب الأعمال والتعرف على اهتمامتهم في الوصول لأسواق جديدة والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية بالإضافة إلى تزويدهم بخدمات الغرفة ومزايا العضوية.

وأضاف: «تعزز غرفة عجمان تواصلها المباشر من خلال استقبال الوفود الدبلوماسية والاقتصادية وممثلي مراكز الأعمال المختلفة وكذلك تنظيم الزيارات الخارجية بما يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي القائم بين غرفة عجمان ومختلف الدول والمدن حول العالم بهدف فتح اسواق تجارية لسلع ومنتجات الإمارة وزيادة الشركات بين أصحاب الاعمال ونظرائهم من الخارج».



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