«أبوظبي الأول» يسحب عرضاً بالاستحواذ على حصة في «هيرميس»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

سحب بنك أبوظبي الأول، عرضاً غير ملزم، بشأن الاستحواذ المحتمل على حصة أغلبية في «مجموعة هيرميس القابضة».

وأوضح البنك، في بيان، أنه وبعد الدراسة المتأنية، وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية، فقد قرر سحب العرض غير الملزم المقدم في التاسع من فبراير 2022، بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة، إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة في البورصة المصرية.

وأكد «أبوظبي الأول» أن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إليه، وسيواصل دعم المتعاملين معه وموظفيه، واستثماراته، في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته في مصر.

يذكر أن إجمالي أصول البنك تجاوز تريليون درهم (272 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر 2021.

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