دبي الأولى إقليمياً والثانية عالمياً بين أفضل الوجهات السياحية في 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتلت دبي الأولى إقليمياً والثانية عالمياً ضمن مؤشر أفضل 100 وجهة سياحية في العالم لعام 2021، الصادر عن "يورو مونيتور إنترناشيونال". كما أنها المدينة الوحيدة من الأسواق الناشئة في المراكز العشرة الأولى، وذلك بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن".

واعتبارًا من أبريل 2022، تلقى 98% من سكان دبي لقاح كوفيد-19، كما ان ارتداء الكمامات إلزاميًا في الأماكن العامة الداخلية.

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