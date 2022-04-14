«طيران الإمارات» تعتزم إطلاق رموز غير قابلة للاستبدال وتجارب مثيرة في الـ«ميتافيرس»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت «شركة طيران الإمارات» أنها ستطلق قريباً رموزاً غير قابلة للاستبدال «NFTs»، وتجارب مثيرة في الـ«ميتافيرس» للمتعاملين معها وموظفيها.

وكشفت الناقلة النقاب عن خطط لبناء تجارب علامة تجارية مميزة في الـ«ميتافيرس»، فضلاً عن رموز غير قابلة للاستبدال قائمة على الخدمات، لافتة إلى أنه يجري العمل حالياً على المشروعات الأولى التي ينتظر إطلاقها في المستقبل القريب.

كما أعلنت «طيران الإمارات» أن جناحها في موقع «إكسبو 2020 دبي»، سيعاد تخصيصه ليصبح مركزاً للابتكار، واستقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم، لتحقيق مشروعات الناقلة التي تركز على المستقبل، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ«ميتافيرس»، والرموز غير القابلة للاستبدال، والويب ثلاثي الأبعاد «Web3».



اقتصاد رقمي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «تمضي دبي ودولة الإمارات قدماً على درب الاقتصاد الرقمي، مع رؤية واضحة مدعومة بسياسات عملية، وأطر تنظيمية في مجالات مثل الأصول الافتراضية، والذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات».

وأضاف سموه: «دأبنا في (طيران الإمارات) على تبني التقنيات المتقدمة لتحسين عملياتنا التجارية، وتعزيز عروض المتعاملين معنا، وإثراء مهارات وخبرات موظفينا. ونحن متحمسون للفرص المتاحة في الفضاء الرقمي للمستقبل، وملتزمون ببذل استثمارات كبيرة في مجال التمويل والموارد، لتطوير المنتجات والخدمات باستخدام التقنيات المتقدمة التي ستعزز الإيرادات، وتجربة العلامة التجارية وكفاءة الأعمال».

وتابع سموه: «لذلك رأينا أن من المناسب إعادة تصميم جناح (طيران الإمارات) في (إكسبو)، ليكون بمثابة مركز لتطوير تجارب مستقبلية متطورة، تتماشى مع رؤية دولة الإمارات للاقتصاد الرقمي».



«ويب ثلاثي الأبعاد»

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تواصل التعامل مع شركاء الصناعة في استراتيجيتها الخاصة بـ«الويب ثلاثي الأبعاد» Web3، وتوظيف المواهب لمشروعاتها، لافتة إلى تقديمها الخبرات والتفاعل مع المتعاملين في العالم الرقمي، إذ كانت رائدة في تقنية «الواقع الافتراضي» على «emirates.com»، وتطبيق «طيران الإمارات» منذ أكثر من خمس سنوات، ما يوفر رؤية محيطية غامرة ثلاثية الأبعاد، لتجارب مقصورات الطائرات.

كما يمكن للمتعاملين استكشاف مقاعدهم قبل عمل إجراءات السفر عبر الإنترنت، باستخدام خريطة المقاعد ثلاثية الأبعاد، ويمكنهم أيضاً حجز مقاعدهم المفضلة في بيئة ثلاثية الأبعاد. وتتوافق هذه التقنية الحائزة على جوائز، مع جميع الأجهزة من دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية أو مكونات إضافية.



الوقاع الافتراضي

وذكرت «طيران الإمارات» أ نها أصبحت في العام الماضي، أول ناقلة تطلق تطبيقها الخاص بالواقع الافتراضي «VR» على متجر «أوكولاس» Oculus، ما يوفر للمستخدمين تجارب دقيقة بالحجم الطبيعي، وتجارب مقصورة تفاعلية على طائرة «A380»، وطائرة «بوينغ 777-300ER Gamechanger»، ومنها على سبيل المثال: «تناول» المأكولات والمشروبات من الصالون الجوي، أو «تشغيل» الدش في «شاور سبا»، أو إغلاق أبواب الأجنحة الخاصة خلفهم، فضلاً عن إمكانية استكشاف قمرة القيادة.

وبحسب «طيران الإمارات»، فإن رحلة الواقع الافتراضي التي تعرض التصميمات الداخلية لـ«كابينة» طائرات المستقبل، شكّلت أكثر عوامل الجذب شعبيةً بين التجارب التي حملت عنوان «مستقبل الطيران التجاري» في جناح الناقلة خلال معرض «إكسبو 2020 دبي».

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