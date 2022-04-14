«تجربة دبي».. منصة لـ«طيران الإمارات» تُتيح برامج سياحية حسب الطلب في الدولة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت «طيران الإمارات» منصةً للمتعاملين تتيح لهم تصفّح وإنشاء وحجز برامجهم الخاصة بسهولة، بما في ذلك الرحلات الجوية، والإقامة الفندقية، وزيارات مناطق الجذب الرئيسة، وتجارب تناول الطعام والترفيه الأخرى في دبي والإمارات عموماً.

وتوفر منصة «تجربة دبي» للمتعاملين، الاختيار من بين برامج محددة مسبقاً إذا كانوا يزورون دبي للمرة الأولى، أو إذا كانت لديهم اهتمامات محددة في الرياضة، أو الثقافة، أو المغامرة، أو الترفيه والفنون.

كما يمكنهم الاستمتاع بإنشاء برامج فريدة خاصة بهم، أو الاختيار من قائمة واسعة من الأنشطة الرئيسة وخيارات تناول الطعام، أو المزج بين الخيارات، باستخدام برامج محددة مسبقاً كنقطة بداية.

ويوفر مخطط برنامج الرحلة سهل الاستخدام، تفاصيل مثل المدة المقدرة، وخريطة الموقع، والكلفة، سواء كان الاختيار من مناطق جذب مجانية شهيرة في جميع أنحاء الإمارات، أو تلك التي تتطلب الحجز المسبق والدفع، ما يتيح للمتعاملين التخطيط بثقة، وتحقيق أقصى استفادة من زيارتهم إلى دبي ودولة الإمارات.

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