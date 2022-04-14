اعتماد الهوية في البنوك وشركات الصرافة بديلاً عن «ملصق الإقامة»

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

طلب المصرف المركزي من كل البنوك وشركات الصرافة والتمويل، الاكتفاء ببطاقة الهوية الإماراتية، كإثبات للإقامة في دولة الإمارات، عوضاً عن ملصق الإقامة على جواز السفر وذلك للمقيمين كافة.

وأشار «المركزي» في تعميم حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى قرار مجلس الوزراء رقم (31/2و) لسنة 2022 بشأن اعتماد بطاقة الهوية الإماراتية كإثبات للإقامة في الدولة، وتعليق العمل بإصدار ملصق الإقامة التي تثبت على جوازات سفر المقيمين اعتباراً من 11 أبريل 2022.

وأضاف: «وعليه، فقد تم ضم طلبات الإقامة وبطاقة الهوية معاً في نموذج موحّد جديد يتضمن خدمات إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد بدلاً من الطلبات المنفصلة السابقة».

وفي شأن آخر، ذكر المصرف المركزي في بيان له، أنه اتفق والبنك المركزي في كوريا الجنوبية على تجديد الاتفاقية الثنائية لمقايضة عُملات البلدين، تأكيداً على التزامهما باستمرار تعزيز التعاون التجاري والمالي بين البلدين.

وتتيح الاتفاقية التي تم توقيعها للمرة الأولى في عام 2013 للطرفين، مواصلة مقايضة العُملات المحلية، بما يصل إلى 20 مليار درهم و6.1 تريليونات وون كوري، لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ 13 أبريل 2022، مع إمكانية تمديدها بموافقة متبادلة من كلا الطرفين.

وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، إن «الاتفاقية مع البنك المركزي في كوريا الجنوبية تسهم في تطوير الأسواق الاقتصادية والمالية في البلدين بشكل كبير، وتعكس حرص الطرفين على تعميق التعاون الثنائي في المسائل المالية، لاسيما المتعلقة بالمجالات التجارية والاستثمارية، وتعزيز الاستقرار المالي».

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