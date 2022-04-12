غرفة تجارة دبي تطلق تقرير المسؤولية الاجتماعية للعام 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر مركز أخلاقيات الأعمال، التابع لغرفة تجارة دبي، تقرير المسؤولية الاجتماعية للغرفة لعام 2021، والذي يستعرض أهم إنجازات الغرفة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة والممارسات المسؤولة.

ويركز التقرير على الإنجازات التي تحققت للغرفة في المجالات الأربعة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وهي المجتمع والبيئة ومكان العمل وسوق العمل. وفي مجال المجتمع، نظم المركز 37 مبادرة مجتمعية، وسهل 92 مشروعاً مؤسسياً تطوعياً وفر أكثر من 70,000 ساعة تطوعية استفاد منها أكثر من 60,000 مستفيداً. كما نظمت الغرفة أسبوع الاستدامة الذي شارك فيه 50,000 مشارك يمثلون أكثر من 50 شركة.

وفي مجال البيئة، قامت الغرفة باتباع أفضل الممارسات البيئية المعتمدة في مقر الغرفة الأخضر، ونظمت 9 حملات بيئية لموظفي الغرفة. أما في مجال مكان العمل، فنظمت 24 حملة توعوية وتدريبية لموظفي الغرفة حول الرفاهية والصحة والسلامة والاستدامة في مكان العمل، وقامت بتوفير فحوصات صحية مجانية لموظفي الغرفة.

وفي مجال سوق العمل، عززت الغرفة تجربة المتعاملين وسعادتهم، من خلال التحول الرقمي للخدمات الأساسية وإثراء تجربة ممارستهم للأعمال، الأمر الذي نتج عنه فوز الغرفة بالمركز الأول في سعادة المتعاملين في مؤشر سعادة المتعاملين لحكومة دبي للعام 2021.

وتضمن التقرير كذلك اقتباسات من ممثلي القطاع الخاص في دبي تحدثوا فيها عن أبرز إنجازات شركاتهم والممارسات المستدامة والمسؤولة المطبقة في شركاتهم، بالإضافة إلى الإنجازات الخضراء التي حققوها خلال العام الماضي.

وشهدت شبكة غرفة دبي للاستدامة نمواً ثابتاً في عدد أعضائها خلال العام ليصل إلى 69 عضواً. واستقبلت علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات؛ التي تكرم وتقدر الممارسات المسؤولة والمستدامة للشركات؛ أكثر من 100 طلب بعد إطلاق العلامة الرقمية الذكية الجديدة التي تغطي مكان العمل والسوق والمجتمع والبيئة.

أطلقت غرفة تجارة دبي في بداية العام برنامج الدعم والإرشاد للأعمال والذي ساعد حوالي 20 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي حتى الآن، حيث تقدم شركات رائدة من مجتمع الأعمال النصح والإرشاد لهذه الشركات ضمن آلية متطورة صممت لتعزيز النمو والتنافسية.

ويشار إلى أن مركز أخلاقيات الأعمال تأسس في غرفة تجارة دبي في عام 2004، وبرز كأهم مركز يساهم في الترويج لأهمية مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويضم

المركز عدداً من الخبراء الذين يساعدون الشركات العاملة في دبي على تطبيق الممارسات المسؤولة التي من شأنها أن تعزز أداء الشركات وقدرتها التنافسية. ويوفر المركز البحوث والتدريب والتقييم بالإضافة إلى

تنظيم بعض الفعاليات الهامة وتوفير الخدمات الاستشارية التي تعنى بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

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