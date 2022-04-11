وفد بحريني يطلع على النظام الإماراتي للعلامات المميزة على التبغ

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اطلع وفد رسمي من مملكة البحرين، على آليات النظام الإماراتي للعلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، الذي تطبقه الهيئة الاتحادية للضرائب، لتتبع منتجات التبغ إلكترونياً عبر علامات مميزة (طوابع ضريبية رقمية)، بهدف مكافحة التهرب الضريبي، وحماية المستهلك من الغش التجاري، ومنع تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، والتأكد من تحصيل الضرائب المستحقة على جميع منتجات التبغ المتداولة في الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، بين مسؤولي الهيئة الاتحادية للضرائب ومسؤولي الجهاز الوطني البحريني للإيرادات.

وشارك مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، في جانب من الاجتماع الذي تم خلاله بحث سبل التعاون وتطوير العلاقات، والعمل المشترك لتبادل الخبرات والمعلومات في المجال الضريبي.

وأكد خالد البستاني، أن «هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات الثنائية، والحرص على تعزيزها في كل القطاعات، ومن بينها القطاع الضريبي، عبر تبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق أفضل النتائج».

وخلال الاجتماع المشترك تعرَّف المختصون في الجهاز الوطني البحريني للإيرادات إلى آليات تطبيق النظام الضريبي الإماراتي بصفة عامة، وخصوصاً نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، والإنجازات التي حققها النظام منذ تطبيقه قبل أكثر من ثلاث سنوات.

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