«أفا» مشروع سكني يضم 17 قصراً معلقاً في الهواء

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يُعدّ مشروع «أفا» فائق الفخامة بقصوره الـ17 المعلقة، أحدث المشروعات الأيقونية في المحفظة الاستثمارية، التي تمتلكها مجموعة «أمنيات» العقارية، والتي تتجاوز أصولها الـ15 مليار درهم، كما يُعدّ الثاني الذي تطوّره مجموعة «أمنيات» في «نخلة جميرا»، بعد إنجازها لمشروع مبنى «وان بالم جميرا دورشيستر كوليكشن - دبي».

ويتكون المشروع من 17 قصراً معلقاً بهوية معمارية وإنشائية مبتكرة وفريدة من شأنها إحداث نقلة غير مسبوقة في معايير صناعة التطوير العقاري وسوق العقارات الفاخرة، والارتقاء بأسلوب الحياة الفارهة عبر ابتكار مفهوم جديد لما يجب أن تكون عليه المعيشة في القصور، وبما يتجاوز توقعات الأثرياء المحليين والدوليين.

وأشارت الشركة إلى أن مشروع «أفا» الجديد قائم على أسلوب معماري مبتكر وغير مسبوق عالمياً.

وأضافت أن الشركة أخذت على عاتقها الارتقاء بمعايير المعيشة الفخمة الى مستويات جديدة تواكب تطلعات دبي في ريادتها وسعيها لأن تصبح المدينة المفضلة للعيش والعمل والسياحة، والوجهة العالمية الأولى للاستثمار العقاري.

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