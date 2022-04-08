تقرير: سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي ستواصل «مسيرتها الذهبية» خلال 2022

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد تقرير لشركة «زووم بروبرتي إنسايتس Zoom Property Insights»، بأن سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي تستمر في تعزيز ازدهارها والمضي قدماً في دعم نجاحاتها المبهرة خلال 2022، مدعومة بارتفاع الطلب وتزايد اهتمام النخب العالمية.

وذكر التقرير أن ما حققه «إكسبو 2020» ترك آثاره الإيجابية على سوق المنازل الفاخرة في إمارة دبي التي تتميز بتوافر كم هائل من الفرص الجديدة للمشترين والمستثمرين.

ووفقاً للتقرير، بدأت سوق العقارات الفاخرة في دبي ازدهارها بقفزة كبيرة في المعاملات بلغت 30% على أساس سنوي، حيث أتمت 4083 صفقة في يناير 2022. كما شهد متوسط أسعار العقارات (للقدم المربعة) زيادة بلغت 35.1% خلال الشهر ذاته.

وشهد قطاع الإسكان الفاخر في عام 2021 نشاطاً متزايداً، حيث حقق ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 40%، مقارنة بعام 2020 على الرغم من تحديات جائحة «كورونا».

وبحسب السجلات، فإن إجمالي عدد المنازل الفاخرة التي تم بيعها بلغ 93 منزلاً، بيعت مقابل 10 ملايين دولار أو ما يزيد خلال 2021، كما ارتفع متوسط القيمة السكنية بنسبة 9.2%، وشهدت الفيلات قفزة كبيرة، حيث زادت قيمتها بنسبة 21.2%.

وقال الرئيس التنفيذي في Zoom Property، عطا شبيري، إن «سوق العقارات الفاخرة ستواصل انتعاشها خلال عام 2022»، مضيفاً: «ستحافظ سوق العقارات الفاخرة على المنحنى التصاعدي خلال عام 2022 مع زيادة أعداد البنايات والمشروعات الراقية، ما سيترتب عليه جذب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب الأثرياء للاستثمار في هذا المجال، ما سيعود بالفائدة على السوق بشكل عام بسبب تدفق أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، وبفضل زيادة إقبال المشترين الأوكرانيين والروس. فضلاً عن الاجراءات الجديدة المتعلقة بالتأشيرات والسياسات الصديقة للمغتربين، وتوافر إمكانات تحقيق الأرباح العالية التي كان لها أثر بالغ في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ما جعل دبي سوقاً مربحة للاستثمار العقاري».

شقق فاخرة

وشهدت فترة الربع الأول من العام الجاري، بيع شقة في برج خليفة (المنطقة 4)، وسط مدينة دبي مقابل 73 مليون درهم، لتكون أغلى شقة تم بيعها خلال تلك الفترة، تلتها شقة في «دورشيستر كولكشن دبي» في الخليج التجاري، والتي حققت 69 مليون درهم.

وبعدها نجح منتجع ومساكن «رويال أتلانتس» في «نخلة جميرا» في بيع شقة راقية مقابل 63 مليون درهم، كما بيعت شقق فاخرة في «W Residences Dubai، و Serenia Residences Building B»، الواقعتين في «نخلة جميرا»، مقابل 57 مليوناً، و50 مليون درهم على التوالي.

5 فلل فاخرة

وحافظت «نخلة جميرا»، على شهرتها ببيع الفيلات الفاخرة والحصرية، حيث باعت أغلى فيلا مقابل 87 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2022، كما بيعت فيلا أخرى مقابل 30 مليون درهم في «الجزيرة 2»، وبعدها بيعت فيلات فاخرة في «دبي هيلز»، ثم بيعت عقارات في «ند الشبا الثالثة»، و«الحبية الرابعة» مقابل 29 مليوناً، و22 مليوناً، و10 ملايين درهم على التوالي.

وفي محاولة لكسب أرباح أكثر، يلجأ العديد من مالكي المنازل الفاخرة في دبي إلى تأخير عملية بيع العقارات، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة أعلى، فمن المتوقع أن تشهد مناطق مثل «نخلة جميرا»، وخليج جميرا، والمنطقة 1 و«دبي هيلز» قفزة بنسبة 10 إلى 15% في مكاسب الأسعار السنوية. وهناك توقعات قوية بزيادة قياسية في مبيعات المنازل الفاخرة في دبي التي تصل أسعارها إلى 100 مليون درهم أو أكثر.

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