عمومية "ريم للاستثمار" تناقش إلغاء إدراج أسهمها في سوق أبوظبي

المصدر: أمل المنشاوي :أبوظبي

أبلغت شركة "ريم للاستثمار" سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم "أن جمعيتها العمومية ستناقش إلغاء إدراج أسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك خلال اجتماعها المزمع انعقاده يوم 28 أبريل 2022.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع السوق "إن الجمعية العمومية ستنظر كذلك في عرض "كيو القابضة" للاستحواذ على كامل أسهمها مقابلة أسهم يتم إصدارها في "كيو القابضة".

ولفتت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع توصية كل مساهم بالمشاركة في الصفقة من خلال التوقيع على نموذج تنازل عن الأسهم وتسليمه إلى بنك أبوظبي الأول من 16 مايو 2022 إلى 31 مايو 2022 أو كما يتم اقتراحه من مجلس الإدارة.

وستناقش الجمعية العمومية خلال اجتماعها، عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2021.

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