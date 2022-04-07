113.7 مليار درهم رواتب ومزايا موظفي الحكومة العام الماضي

المصدر: أمل المنشاوي: أبو ظبي

قالت وزارة المالية في إحصاءات مالية الحكومة " أن اجمالي ما حصل عليه موظفي الحكومة الاتحادية ومعهم موظفي الحكومات المحلية خلال العام الماضي من تعويضات وتشمل الأجور أو الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى، إضافة إلى المساهمات الاجتماعية المدفوعة لبرامج التأمين الاجتماعي بلغت 113.7 مليار درهم بزيادة قيمتها 3.7 مليار درهم مقارنة بالعام 2020 والذي سجل 110 مليار درهم سنوي نسبته 3.4 %.

واحتلت تعويضات العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المركز الأول في بنود المصروفات مستحوذة على نسبة 29 % منها.

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