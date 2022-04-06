"ويز إير" تطلق رحلات جديدة إلى وجهات أوروبية مميزة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة ويز إير، عن إطلاق مسارات جوية جديدة من أبوظبي إلى بودابست وبوخارست وكلوج نابوكا وفيينا وكاتوفيتسه وكاتانيا وباري. وتهدف هذه الخطوة إلى تأكيد التزام الشركة بتوفير تجارب سفرٍ مريحة ومستدامة بتكلفة منخفضة، بهدف إتاحة السفر الجوي أمام الجميع والمساهمة في تعافي قطاع السياحة في دولة الإمارات.

وتتيح هذه الوجهات المتميزة الكثير من الخيارات للمسافرين من هنغاريا ورومانيا والنمسا وبولندا وإيطاليا إلى دولة الإمارات. وتتوفر التذاكر حالياً على الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة للهاتف المحمول، المتوفر باللغة العربية ايضًا، بأسعار تبدأ من 289 درهم إماراتي فقط ووفق جداول زمنية ملائمة.

وتساهم شبكة رحلات ويز إير في تعزيز طابع التنوع في قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات من خلال تعزيز الوصول إلى أبوظبي من العاصمة النمساوية فيينا غرباً إلى مدينة ماتالا في سريلانكا شرقاً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال روبرت كاري، رئيس مجموعة ويز إير: "يسعدنا إطلاق رحلاتٍ إلى وجهاتٍ أوروبية جديدة بتكلفةٍ منخفضة. حيث يشكّل ذلك خطوةً مهمة بالنسبة إلى ويز إير وعملائها في دولة الإمارات على حدٍ سواء. ويبرهن توسيع نطاق شبكة رحلاتنا من أبوظبي على التزامنا الدائم بتعزيز الوصول إلى العاصمة الإماراتية، وإتاحة تجارب السفر المتميزة أمام الجميع على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية، وتوفير تجارب سفر آمنة وعالية الجودة إلى جميع عملائنا الكرام. ونتطلع للترحيب بجميع المسافرين على متن طائراتنا قريباً".

ومن جهته، قال فرانسوا بوريين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: "يسرّنا تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع شركة ويز إير أبوظبي. ويشكّل اختيار مطار أبوظبي الدولي كقاعدة لعمليات هذه الشركة ذات الحضور المتنامي دليلاً واضحاً على المكانة القوية للمطار وفرص الأعمال التي يوفرها لعملائه. ويسعدنا أن تقوم ويز إير بإضافة مساراتٍ جوية جديدة، بما يسهم في تعزيز حضور الإمارة كوجهة عالمية متميزة للسياحة والأعمال. ونواصل تعاوننا الوثيق مع شركة ويز إير أبوظبي وجميع شركائنا الآخرين لتوسيع نطاق أعمالهم عن طريق الاستفادة من البنية التحتية رفيعة المستوى للمطار".

ويبدأ تسيير الرحلات الجوية إلى بوخارست يومي الإثنين والأحد من كل أسبوع ابتداءً من 27 مارس، وإلى فيينا يومي الإثنين والأربعاء اعتباراً من 28 مارس، وإلى باري يومي الثلاثاء والسبت اعتباراً من 29 مارس. بينما تستهل الشركة رحلاتها إلى بودابست يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع اعتباراً من 30 مارس، مع زيادة عدد الرحلات اعتباراً من يوم الجمعة 22 أبريل. كما تطلق الشركة رحلاتها إلى كاتوفيتسه يومي الإثنين والجمعة من كل أسبوع ابتداءً من 1 أبريل. وتنطلق رحلات ويز إير أبوظبي إلى كلوج نابوكا أيام الخميس من كل أسبوع اعتباراً من 7 أبريل، وإلى كاتانيا أيام الأربعاء بدءاً من 30 أبريل.

وتوفر شبكة رحلات ويز إير أبوظبي أيضاً تجارب سفر مريحة ومنخفضة التكلفة إلى وجهات مثل صلالة ومسقط (سلطنة عمان) والإسكندرية وسوهاج (مصر) وعمّان والعقبة (الأردن) وأثينا (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماتالا (سريلانكا) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها الكثير.

وتمتلك ويز إير أبوظبي أسطولاً حديثاً يضم أربع طائرات من طراز إيرباص A321neo المتطورة والجديدة كلياً، والتي تتميز بأقل معدل استهلاك للوقود وإصدار الانبعاثات والضجيج في القطاع. كما تمتاز الشركة ببصمة بيئيّة هي الأقل بين الشركات المنافسة في المنطقة، مما يؤكد على التزامها طويل الأمد بتحقيق الاستدامة في القطاع.

وتؤمّن الشركة للمسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news