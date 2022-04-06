الهند تحافظ على صدارتها كأكبر سوق مصدّر للزوار إلى دبي في 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد معرض سوق السفر العربي بأن قطاع السياحة في الهند سيكون محوراً رئيساً للوفود والعارضين والحضور في فعاليات «المعرض»، الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي من التاسع إلى 12 مايو المقبل، نظراً لارتفاع نسبة الاستفسارات عن الرحلات الجوية الهندية للإمارات ومصر بشكل كبير من جهة، واحتفاظ الدولة بصدارتها كأكبر سوق مصدر في دبي من جهة أخرى.

ومن المتوقع أن تستوعب صناعة السفر في الهند 29 مليون رحلة خارجية سنوياً بحلول عام 2025، وفقاً لتحليل كل من «جلوبال داتا»، وموقع ResearchandMarkets.com، اللذان توقعا أن يتجاوز سوق السياحة الخارجية 42 مليار دولار أميركي بحلول نهاية عام 2024، حيث سيوفر معرض سوق السفر العربي 2022 فرصة مثالية في الوقت المناسب لاستكشاف الفرص المستقبلية والإمكانات الهائلة التي يوفرها قطاع السفر والسياحة والضيافة في البلاد.

وتُظهر البيانات الواردة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الهند احتلت المرتبة الأولى في قائمة الأسواق المصدرة لإمارة دبي لعام 2021، حيث بلغ عدد زوارها 910 آلاف زائر، كما شهدت طلبات البحث عن الرحلات قصيرة المدى لوجهات تشمل كلاً من أبوظبي ودبي ومصر زيادة ملحوظة بنسبة 30% بين السياح الهنود، وفقًا لـ«توماس كوك -الهند».

وقال مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس: «كان لتفشي الجائحة تأثير كبير على قطاع السفر في الهند، ولكن مع استمرار التعافي العالمي والانتعاش للصناعة بعد الجائحة، فيبدو أن السياح الهنود حريصون على العودة إلى وجهاتهم المفضلة في الشرق الأوسط، ونحن متحمسون للغاية لاستكشاف الإمكانات الهائلة لسوق المصدر الحيوي هذا كجزء من منتدى المشتري المخصص لدينا في معرض سوق السفر العربي 2022».

وشهد عدد السائحين الوافدين المسافرين من الهند إلى الإمارات زيادة بنسبة 50% أخيراً، حيث قامت وكالة «إف إس جلوبال» بإصدار 40 ألف تأشيرة سفر منذ أن أعادت دبي فتح حدودها في أعقاب الجائحة، وسيكون لدى الحضور والعارضين والمندوبين في سوق السفر العربي 2022 من خلال منتدى المشتري المخصص حصرياً للهند، فرصة كبيرة للتعمق في صناعة السياحة والسفر والضيافة في البلاد، ودراسة الاتجاهات الحالية والمستقبلية، واستكشاف الطرق التي يمكن من خلالها للوجهات في جميع أنحاء الشرق الأوسط الاستفادة من هذا السوق المصدر المهم.

ووصلت الرحلات من وإلى الهند الآن، تزامناً مع إعادة فتح الأجواء الهندية، إلى 3250 رحلة أسبوعياً من قبل 66 شركة طيران، كما عادت «طيران الإمارات» وحدها الآن إلى عدد الرحلات نفسها التي كانت ما قبل الجائحة، حيث تقوم بتشغيل 170 رحلة أسبوعية إلى تسع مدن، ما يبرز أهمية السوق الهندية بالنسبة للمنطقة.

وقالت كورتيس: «سيوفر معرض سوق السفر العربي 2022 المنصة المثالية لاستكشاف أوجه التعاون المشترك بين قطاعي السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، وتحديد فرص تنمية السفر الداخلي في المستقبل».

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