اعتباراً من يوليو.. «طيران الإمارات» تعزز خدمة موريشيوس برحلتين يومياً بـ«العملاقة»

المصدر: دبي ــ الإمارت اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن عزمها تسيير رحلتين يومياً إلى موريشيوس بطائرتها من طراز «إيرباص A380» اعتباراً من يوليو 2022، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى تلك الدولة الجزيرة.

وأفادت «طيران الإمارات» بأنها تسيّر حالياً رحلة يومية إلى موريشيوس بطائراتها من طراز «بوينغ 777-300ER»، لافتة إلى أنه ولمواكبة تزايد الطلب، فإنها ستوسع نطاق عملياتها إلى تسع رحلات أسبوعياً في الفترة بين التاسع من أبريل الجاري ونهاية يونيو المقبل، ثم ستضاعف الخدمة إلى رحلتين يومياً اعتباراً من الأول من يوليو 2022.



مزيد من الخيارات

وأكدت «طيران الإمارات» أن رحلتها اليومية الثانية، ستعطي دفعةً مهمةً للسياحة إلى الوجهة السياحية الشهيرة في المحيط الهندي التي خففت قيود دخول المسافرين، كما ستوفر الرحلة الجديدة مزيداً من الخيارات في مواعيد الرحلات، واتصالاً سلساً للمسافرين من الأسواق الرئيسية في أوروبا، والأميركتين، والشرق الأوسط، الذين يتطلعون إلى السفر إلى موريشيوس.



طائرة A380

وبحسب «طيران الإمارات»، لا تزال تجربة طائرتها من طراز A380 تحظى بتفضيل المتعاملين، إذ توفر 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سريرٍ مستوٍ في درجة الأعمال، و426 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

وسيتاح للمتعاملين الذين يسافرون من موريشيوس وإليها، الاستمتاع مجدداً بقمرة الطائرة الفسيحة والمريحة والمنتجات والخدمات المتميّزة، بما في الصالون الجوي، وحمام الـ«شاور سبا». كمل يمكن للركاب في جميع الدرجات، الاستمتاع بالمأكولات المستوحاة من المنطقة، والترفيه دون توقف على رحلاتهم، مع نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice.



دعم موريشيوس

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنها ملتزمة بقوة نحو موريشيوس، وهي الآن في عامها الـ20 من عملياتها إلى وجهة المحيط الهندي.

وأوضحت أنها قدّمت على مدى العقدين الماضيين مساهمات مهمة في الاقتصاد المحلي والسياحة من خلال نقل الزوار من جميع أنحاء شبكتها العالمية التي تغطي القارات الست.

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