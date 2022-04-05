«رأس الخيمة الوطني» يطلق منصة إلحاق رقمي لقروض الشركات الصغيرة

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن إطلاق تجربة «إلحاق رقمي»، تعتبر الأولى من نوعها، والتي ستمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التقدم بطلب الحصول على قروض الأعمال وتمويل رأس المال العامل، والتمويل القائم على الموجودات، من خلال بوابة التقديم السريع لبنك رأس الخيمة الوطني: quickapply.rakbank.ae/business/finances.

منتجات تمويل

وأفاد البنك في بيان، بأن متعاملي الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيتمكنون من التقدم للحصول على حسابات الأعمال، كما سيكون بإمكانهم التقدم للحصول على منتجات تمويل الأعمال في غضون دقائق قليلة، والموافقة المبدئية الفورية متبوعة بصرف الأموال في خلال أيام قليلة، دون الحاجة إلى زيارة فرع أو مكتب مبيعات.

وأوضح البنك أن مبادرته تتماشى مع استراتيجية البنك لتحسين تجربة المتعاملين من خلال حلول رقمية بسيطة ومريحة، كما تأتي دعماً لمنصته «SMEsouk» التي تعد سوقاً رقمية شاملة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب البنك، سيتمكن أصحاب المشروعات الحالية والناشئة من خلال منصة

«www.smesouk.com»،

من تأسيس أعمالهم، بدءاً من الحصول على رخصة تجارية، إلى فتح حساب مصرفي، إضافة إلى زيادة نمو أعمالهم من خلال الشراكات المنسّقة والعروض الحصرية.

نظام رقمي

وقال الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني، رحيل أحمد: «نؤسس لنظام بيئي رقمي، سيمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التواصل وتنمية أعمالها، وتوسيع دائرة علاقاتها بطريقة سلسة وسريعة».

وأضاف: «يؤكد الإلحاق الرقمي للقروض التجارية والتمويل، فضلاً عن مبادرة SMEsouk من جديد، على التزام البنك تجاه فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز جهودنا لنصبح مزود خدمات مالية متكاملاً، مُعتمداً على التكنولوجيا ومتمحوراً حول المتعاملين».

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