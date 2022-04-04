للمرة الثالثة.. «بورصة ناسداك» تكرم الدكتورة السويدي بصورة على واجهة مبناها في «تايمز سكوير»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

رفعت «بورصة ناسداك» على واجهة مبناها الشهير في «ميدان تايمز سكوير» بحي مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية، صورة الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتورة مريم بطي السويدي، إلى جانب شعار الهيئة.



تقدير للمرأة

وجاءت تلك الخطوة، تقديراً من «بورصة ناسداك» للمكانة التي تبوأتها المرأة الإماراتية، وما حققته من إنجازات على مختلف الأصعدة، ودورها الفاعل على المستوى الاقتصادي والمالي وفي مجال التكنولوجيا المالية.

وأفادت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان، بأن هذه هي المرة الثالثة التي تنشر فيها «بورصة ناسداك» على واجهة مبناها «بوستر» يتضمن صورة الدكتورة مريم السويدي، إذ كانت المرة الأولى في عام 2016، ضمن حملة «النساء في مجال تكنولوجيا الأسواق»، ثم في عام 2021 لتهنئتها باختيارها أول امرأة، رئيسة لهيئة السوق المالية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.



إنجازان للسويدي

يشار إلى أن السويدي أضافت إلى سجل إنجازاتها المهنية والأكاديمية إنجازين مهمين؛ حين تم اختيارها من قبل مجلة «فوربس» باعتبارها ضمن أقوى خمس سيدات أعمال في الشرق الأوسط، كما تم اعتمادها من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف» كأول إماراتية تختار كخبير مقيم معتمد في تقييم نظم مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد حصولها على شهادة الدبلوم الدولية في مكافحة غسل الأموال من جمعية الامتثال الدولية «ICA».



«بورصة ناسداك»

وتعد «بورصة ناسداك» إحدى أكبر بورصات العالم، وضمن الأكبر من حيث القيمة السوقية في الولايات المتحدة والعالم، وهي أكبر بورصة في أميركا تعمل على أساس الشاشات الإلكترونية، ومعظم الشركات المدرجة فيها تكنولوجية، وتعد المؤشر الرئيس للسوق التكنولوجي الأميركي.

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