وفاة رجل الأعمال الإماراتي عيسى صالح القرق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رحل رجل الأعمال والدبلوماسي الإماراتي الأسبق عيسى صالح القرق مؤسس "مجموعة عيسى صالح القرق"، بعد مسيرة حافلة من العطاء.



وأسس رجل الأعمال الراحل مجموعة "عيسى صالح القرق" وشغل منصب رئيس مجلس إدارتها بين 1960 و2022، كما أطلق «مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية».



والتحق القرق بالعمل الدبلوماسي الإماراتي، وتولى العديد من المهام، أبرزها منصب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، ومترجم رسمي للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وسفير غير مقيم في جمهورية إيرلاندا.

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