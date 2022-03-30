«أبوظبي التعاونية» تطلق حملة لتوظيف 500 إماراتي خلال 5 سنوات

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت جمعية أبوظبي التعاونية، وبالتزامن مع مشاركتها في «معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية» الذي تم تنظيمه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 28 إلى 30 مارس 2022، عن إطلاق حملتها لتوظيف أكثر من 500 مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة في مختلف الاختصاصات المهنية، ودمجهم في سوق العمل، وتوظيفهم حسب إمكاناتهم لاستلام مختلف المناصب الوظيفية في الإدارة، والمجال العقاري، وتجارة التجزئة.



تمكين الشباب

وأكدت في بيان لها، بأن هذه الحملة تتماشى مع الاستراتيجية التي أرستها دولة الإمارات عبر «مشاريع الخمسين»، والهادفة إلى بدء مرحلة جديدة من التنمية على جميع المستويات المحلية والدولية، وتطوير مجموعة قوانين مبادراتوطنية خاصة، لتمكين الشباب الإماراتي، والخبرات الوطنية، على مواكبة مسيرة التطور والرؤية التي انتهجتها دولة الإمارات منذ تأسيسها.



نسبة المواطنين

وذكرت جمعية أبوظبي التعاونية، أنها بادرت ومنذ انطلاق «مشاريع الخمسين»، إلى تحقيق رؤية الدولة، حيث تصل نسبة المواطنين الذين يشغلون الوظائف الإدارية العليا في الجمعية إلى أكثر من 26% حالياً، وذلك عبر تشجيع المواطنين على الانضمام إلى أسرة جمعية أبوظبي التعاونية، وتوفير كل ما يلزم من برامج تدريب وتطوير وتوجيه مهني، كي يكونوا مؤهلين لتولي المسؤولية، وإتمام واجباتهم، وإبراز طاقاتهم، واكسابهم الخبرة اللازمة في حياتهم المهنية.



كفاءات وطنية

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجمعية أبوظبي التعاونية، سعيد عيد الغفلي: «نفتخر في (أبوظبي التعاونية) بكفاءاتنا الوطنية، ونحرص على دعم الشباب الإماراتي الطموح، وتطوير مسيرتهم المهنية. ونحن ملتزمون بتدريبهم وإرشادهم لإسراع وتيرة التطور المهني للمواهب الإماراتية».

وأضاف: «نسعد بالمشاركة في (معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية) الذي يدعم القيم التي أرساها المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على نهجه اليوم قيادة دولة الإمارات».

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