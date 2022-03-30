«رويترز»: أسهم دبي تقفز.. واكتتاب «ديوا» قد يصبح الأكبر في المنطقة منذ طرح أسهم «أرامكو السعودية» في 2019

المصدر: دبي ــ رويترز

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي، للجلسة السابعة على التوالي، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، زيادة حجم الطرح العام الأولي لأسهمها، لما قد تصل قيمته إلى 5.7 مليارات دولار.

وقالت «ديوا» إنها زادت حجم الطرح العام الأولي لأسهمها إلى حصة 17% بدلاً من 6.5% فيما قد يصبح الطرح الأكبر في المنطقة منذ طرح أسهم «شركة أرامكو السعودية» في عام 2019، والذي جمع مبلغاً قياسياً بلغ 29.4 مليار دولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.8% مدعوماً بأسهم القطاع المالي، وقطاع العقارات، في وقت ازداد فيه سهم «شركة إعمار العقارية» 2%.

من جهته، صعد سهم «شعاع كابيتال للخدمات المالية» 2% بعد أن أعلنت الشركة أنها ستشتري «شركة أليانز للخدمات البحرية واللوجيستية».

عالمياً، ارتفعت أسواق الأسهم على مستوى العالم، وسط آمال في التوصل إلى حل تفاوضي للصراع الدائر في أوكرانيا، في حين ساد القلق بشأن الاقتصاد الأميركي الليلة الماضية بعد تراجع عائدات السندات ذات الأجل 10 سنوات دون أدنى مستوياتها في عامين.

وارتفعت أسعار النفط إلى 111.09 دولاراً للبرميل في حين تزايدت فرص فرض المزيد من العقوبات الغربية على روسيا، على الرغم من دلائل على إحراز تقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا.

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