«بن غاطي كريك» مجتمع سكني باستثمارات 400 مليون درهم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع «بن غاطي كريك» أحدث مشروع سكني يتم إطلاقه من شركة «بن غاطي»، وتتعدى كلفته 400 مليون درهم، ويعدّ باكورة مشروعات الشركة خلال العام الجاري.

ويتكون البرج الذي يستهدف العائلات من 21 طابقاً سكنياً.

وبفضل موقعه المركزي في منطقة الجداف، فإن السكان يمكنهم التمتع من دون متاعب مرورية بالعديد من الوجهات السياحية الرئيسة المتوافرة في دبي، وذلك عبر شارع الخيل، وشبكات الطرق الرئيسة الأخرى وغيرها من خدمات النقل العام.

ويوفر المشروع مجموعة من الشقق الفاخرة المكونة من غرفة نوم وغرفتين وثلاث غرف نوم وصالة، ومجهز بمرافق عصرية ووسائل راحة متطوّرة، إلى جانب منصّة ترفيهية تتيح للسكان مساحات لركن السيارات لهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بن غاطي للتطوير العقاري»، محمد بن غاطي، إن مشروع «بن غاطي كريك» يتكون من أكثر من 400 وحدة سكنية، ويتضمن نظام «سمارت هوم أوتوميشن» في الشقق الذكية.

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